Iran: AS ‘Pihak Utama’ dalam Perang Gaza; Pemberian Bantuannya 'Konyol dan Simbolis'

Nasser Kanaani The Iranian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas dimulainya dan kelanjutan tindakan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

“Pemerintah Amerika mendukung rezim Zionis dalam kata-kata dan perbuatannya,” kata Nasser Kan’ani kepada wartawan pada konferensi pers mingguannya di Teheran pada hari Senin (11/3).Sejak awal perang Zionis Israel pada bulan Oktober, AS telah menyediakan pengiriman senjata dalam skala besar kepada rezim tersebut, tambahnya.Dia mencatat bahwa AS telah memberikan tekanan pada rakyat Palestina, mengecam “kelambanan yang menyakitkan” dari komunitas internasional, khususnya PBB, selama lima bulan terakhir mengenai serangan brutal rezim Israel terhadap Gaza.Juru bicara Iran lebih lanjut menunjuk pada langkah “hanya simbolis” yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mengatakan bahwa Washington memveto tiga resolusi yang menyerukan diakhirinya segera perang di jalur yang terkepung dan, pada saat yang sama, mengirimkan bantuan kemanusiaan. senjata ke Zionis Israel.Kan’ani menekankan bahwa AS mengambil langkah-langkah yang “konyol dan pahit” dalam upaya untuk memperbaiki dan membenarkan kebijakan perangnya.Namun, masyarakat dunia sadar akan kenyataan di lapangan dan tidak akan pernah berubah pikiran, katanya.Komando Pusat AS telah mengumumkan bahwa bersama dengan angkatan udara Yordania mereka telah “melakukan gabungan pengiriman udara bantuan kemanusiaan ke Gaza … untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung.”Setidaknya 31.112 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, telah dipastikan tewas dan 72.760 lainnya terluka sejauh ini dalam perang genosida Zionis Israel, yang dimulai setelah Operasi Badai al-Aqsa oleh gerakan perlawanan yang berbasis di Gaza pada tanggal 7 Oktober.Perang tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, menghancurkan rumah sakit dan membuat sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah 2,4 juta orang mengungsi di “penjara terbuka terbesar” di dunia.Iran menyita kargo AS di kapal tanker minyak sebagai reaksi terhadap sanksi yang kejamDi bagian lain dalam konferensi pers, Kan’ani mengatakan penyitaan kargo minyak AS oleh Iran yang dibawa oleh kapal Advantage Sweet berbendera Kepulauan Marshall di Teluk Persia adalah “hasil dari sanksi kejam pemerintah Amerika.”Dia menambahkan bahwa sanksi AS telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar pada rakyat Iran, terutama para pasien dengan penyakit khusus, karena mereka gagal menerima obat-obatan yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa.Sayangnya, banyak pasien Iran yang kehilangan nyawa karena tidak adanya obat-obatan yang diperlukan, kata juru bicara tersebut.“Ini adalah semacam kemunafikan pemerintah Amerika, yang secara munafik menyatakan bahwa mereka tidak mencegah ekspor obat-obatan sambil menjatuhkan sanksi ekstensif terhadap semua barang yang diekspor ke Iran,” tegas Kan’ani.“Ini jelas merupakan kebohongan dan Iran tidak akan pernah melupakan permusuhan ini.”Dia menambahkan bahwa sejumlah negara telah menahan diri untuk tidak menjual obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien tertentu di Iran, karena khawatir dengan penerapan sanksi AS dan hukuman ekonomi terhadap perusahaan farmasi mereka.Laporan mengatakan penyitaan terjadi berdasarkan keputusan pengadilan yang memenangkan pasien yang menderita epidermolisis bulosa (EB) atau pasien kupu-kupu.Dalam keluhan mereka, pasien EB, yang ditandai dengan kerapuhan kulit yang ekstrim dan lepuh yang disebabkan secara mekanis, menyatakan kerugian terhadap AS.Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza ke pelabuhan di MesirKan’ani mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang dilanda perang di Gaza telah menjadi agenda Iran sejak awal krisis di Jalur Gaza, dan menambahkan, “Kami telah mengadakan banyak konsultasi diplomatik dan pembicaraan melalui Mesir.”Mengingat blokade Israel di Gaza, Iran tidak mungkin mengirimkan bantuannya langsung ke Palestina, katanya.Diplomat Iran mengatakan para pejabat Mesir telah berulang kali mengatakan kepada Iran bahwa Israel tidak mengizinkan bantuan untuk didistribusikan kepada rakyat Palestina.“Namun, [tindakan penghalangan] ini tidak menghentikan upaya Iran dan kami mengirimkan bantuan melalui Mesir,” kata Kan’ani.Iran menganggap stabilitas regional dan keamanan bermanfaat bagi duniaJuru bicara Iran mengatakan ketegangan baru-baru ini antara kapal AS dan militer Yaman di Laut Merah adalah akibat dari perkembangan di Palestina.Ia menyatakan penyesalannya bahwa berlanjutnya krisis selama 5 bulan di Jalur Gaza sebagai akibat dari kebijakan Zionis Israel yang bersifat penghasut perang dan kurangnya kemauan AS untuk mengakhiri perang telah menyebabkan ketidakstabilan di beberapa wilayah di wilayah tersebut.“Iran mempertimbangkan stabilitas dan keamanan regional untuk kepentingan komunitas internasional dan negara-negara regional serta aktivitas komersialnya,” kata Kan’ani.Dia menyarankan pemerintah AS untuk berhenti melontarkan tuduhan terhadap negara-negara lain dan fokus pada pusat krisis.Lebih baik 