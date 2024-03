Israeli startups grapple with war

Puluhan ribu warga Israel yang bekerja di sektor teknologi pendudukan mengalami kesulitan akibat perang Zionis Israel di Gaza karena hal tersebut telah melemahkan salah satu penggerak utama perekonomiannya, The Wall Street Journal melaporkan.Selama dua dekade terakhir, WSJ mengungkapkan, sektor teknologi Zionis Israel telah melipatgandakan output ekonomi pendudukan sebanyak tiga kali lipat, mengubah “Tel Aviv” menjadi kota kaya yang telah menormalisasi kehidupan kaya bagi pemukim Zionis Israel, mulai dari mobil mahal, restoran koki selebriti, dan liburan ke seluruh penjuru Zionis Israel. Dunia.Namun, bisnis teknologi pemukim Zionis Israel terpuruk akibat kematian, cedera, dan ketidakhadiran staf akibat perang Israel di Gaza, tambahnya.Menurut The Wall Street Journal, kekhawatiran tersebut melebihi kekhawatiran pemukim Zionis Israel terhadap investor yang harus mempelajari investasi apa pun di bidang tersebut dengan lebih hati-hati dan ragu-ragu, terutama di tengah potensi perang habis-habisan dengan Hizbullah, Perlawanan Islam di Lebanon.Hal ini ditunjukkan dalam survei terbaru yang dilakukan oleh otoritas inovasi pemerintah pendudukan Zionis Israel, yang mengungkapkan bahwa setengah dari perusahaan rintisan (startup) Zionis Israel akan berhenti memiliki uang tunai dalam waktu enam bulan, dan banyak dari mereka takut akan tidak adanya pendanaan di masa depan dari investor.Perjuangan ini tidak lahir dari perang, karena bahkan sebelum itu, startup-startup ini telah mengalami tahun yang berat di tengah kampanye isolasi yang dilakukan pemerintah pendudukan untuk memperbaiki sistem peradilannya, yang telah memicu dampak kemerosotan global dalam investasi ventura, jelas WSJ. .WSJ merujuk pada “Iron Nation”, sebuah dana darurat yang dibuat oleh pemodal ventura Israel pada bulan November yang dirancang untuk memberikan uang tunai kepada startup yang berjuang untuk mengumpulkan uang, khususnya $20 juta, untuk membantu sekitar 30 startup. Saat itu, lebih dari 700 perusahaan yang sangat membutuhkan uang tunai mengajukan permohonan dana tersebut.Meskipun perusahaan-perusahaan teknologi besar Zionis Israel yang sebagian besar stafnya berada di luar negeri dengan produk mereka di pasar AS dan Eropa telah berhasil mengatasi rintangan yang dipicu oleh perang, pendudukan Zionis Israel menghadapi risiko yang sangat besar karena seluruh generasi perusahaan-perusahaan besar di masa depan akan menghadapi tantangan akan dihentikan jika startup teknologi gagal, WSJ menekankan.Lebih dari 600 anggota staf di Google telah menandatangani surat yang menuntut bagian pemasaran Google untuk membatalkan sponsornya pada konferensi tahunan yang mempromosikan industri teknologi Israel yang disebut Mind the Tech di New York minggu lalu, seperti yang dilaporkan dan dilihat oleh WIRED pada tanggal 5 Maret.“Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Googler serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik,” demikian bunyi surat pada acara tersebut, yang bertujuan untuk menyoroti industri teknologi Zionis Israel.Pada konferensi tanggal 4 Maret, seorang insinyur perangkat lunak Google Cloud menyela pernyataan Barak Regev, CEO Google Zionis "Israel", dengan mengatakan bahwa karyanya tidak boleh digunakan untuk pengawasan dan genosida terhadap warga Palestina.Berbicara kepada Hell Gate secara anonim, insinyur tersebut berkata, “Saya tidak melihat ada cara untuk melanjutkan pekerjaan teknik saya tanpa melakukan ini,” sambil menambahkan, “Saya menganggap ini sebagai bagian dari pekerjaan teknik saya, dan saya berharap insinyur lain di Cloud dapat melihatnya. saya melakukan ini, dan saya berharap hal ini dapat menyemangati mereka."Berdasarkan situs konferensi, Google adalah sponsor “emas” acara tersebut, meskipun rincian keuangannya tidak diberikan.[IT/r]