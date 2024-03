Yaman: Boikot Barang-Barang Amerika dan “Israel” untuk Menghadapi Kejahatan “Israel” yang Didukung AS

Yemen holds mass rallies in support of Palestinian Resistance, Gaza

IslamTimes - Yaman mendesak semua negara Muslim untuk memboikot semua barang Amerika dan Zionis “Israel” sebagai cara untuk menghentikan perang genosida yang dilakukan entitas Zionis “Israel” yang didukung AS terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Mahdi al-Mashat, ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, menyampaikan permohonan tersebut dalam serangkaian pidatonya pada hari Senin (11/3).Ia meminta seluruh negara Arab dan Muslim menaruh perhatian terhadap isu Palestina dan memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, termasuk melalui boikot menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.Sanaa telah mempromosikan boikot tersebut sebagai “senjata yang tersedia bagi semua orang” di tengah perang yang dilakukan entitas Zionis “Israel” pada tanggal 7 Oktober di Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 31.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita, anak-anak, dan remaja.Perang tersebut, yang dilancarkan setelah operasi mendadak oleh kelompok perlawanan wilayah pesisir ke wilayah pendudukan, mendapat dukungan penuh politik, militer, dan intelijen dari Amerika Serikat.“Semua kekejaman yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa partisipasi nyata dari Amerika Serikat,” kata Mashat.Dia juga akan mempertahankan serangannya terhadap kapal-kapal Amerika dan Inggris sebagai pembalasan atas serangan yang dilakukan AS dan Inggris terhadap sasaran-sasaran Yaman atas serangan pro-Palestina di negara Semenanjung Arab tersebut. 