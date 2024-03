Biden Akan Mempertimbangkan Pemberian Bantuan kepada 'Israel' jika Invasi Rafah Terus Dilakukan

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden AS dilaporkan sedang mempertimbangkan gagasan untuk mengaitkan bantuan militer ke Zionis "Israel" dengan prospek invasi besar-besaran di Rafah, menurut sumber di pemerintahan AS.

Presiden AS Joe Biden dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan menghubungkan bantuan militer dengan Zionis “Israel” dengan keputusannya untuk melanjutkan invasi besar-besaran ke Rafah, Politico melaporkan.Pertimbangan ini berasal dari wawasan yang diberikan oleh empat pejabat AS yang memahami perspektif administrasi internal, menurut laporan tersebut.Kesediaan Biden untuk menjajaki opsi ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan dalam hubungannya dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menolak upaya pemerintahan Biden untuk mempengaruhi penanganannya terhadap agresi yang terjadi di Gaza saat ini.Meskipun Biden belum membuat keputusan pasti mengenai pembatasan transfer senjata di masa depan, para pejabat mengklaim bahwa tindakan seperti itu mungkin terjadi jika Zionis “Israel” memulai operasi baru yang meningkatkan ancaman terhadap warga sipil Palestina.“Itu adalah sesuatu yang pasti dia pikirkan,” menurut salah satu pejabat, yang, seperti pejabat lainnya, meminta tidak disebutkan namanya untuk berbicara terus terang, seperti dilansir Politico.Biden telah mengungkapkan perspektif berbeda mengenai penjualan senjata di masa depan ke Zionis “Israel”. Pada tahun lalu, ia menganggap gagasan menghubungkan bantuan militer dengan kondisi tertentu sebagai “pemikiran yang bermanfaat”. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia menegaskan komitmennya untuk menyediakan senjata kepada Zionis “Israel”, dengan fokus pada sistem anti-udara Iron Dome. Namun, ia juga menuduh bahwa terjadinya korban sipil yang signifikan di Gaza merupakan “garis merah” baginya.“Anda tidak bisa membiarkan 30.000 lagi warga Palestina tewas,” kata Biden kepada MSNBC.Mengenai keterbukaan Biden untuk menghubungkan bantuan dengan tindakan Israel di masa depan, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyatakan bahwa “menurutnya ada pendekatan lain yang telah dan sedang kami ambil yang lebih efektif.”“Saya pikir tidak produktif untuk menetapkan terminologi ‘garis merah’ pada serangkaian kebijakan yang sangat kompleks,” katanya kepada wartawan di pesawat Air Force One. “Anda telah melihat presiden sangat vokal dan terus terang mengenai pendapat kami mengenai situasi di lapangan dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.”[IT/r]