Di tengah Meningkatnya Perbedaan Pendapat dengan Netanyahu, Biden Mempunyai Satu Pengaruh Terakhir

US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Sebuah laporan di Washington Post menyoroti indikasi terbaru ketidaksepakatan AS dengan pemerintah Zionis Israel dan mengungkapkan satu-satunya pengaruh terakhir yang dapat digunakan untuk melawannya.

Presiden AS Joe Biden telah berulang kali mengkritik cara Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menangani perang Zionis Israel melawan Gaza, The Washington Post melaporkan, menyoroti indikasi terbaru yang mengungkapkan pengaruh Biden yang aman terhadap Zionis "Israel".Beberapa indikasi terbaru yang diberikan oleh Post bervariasi mulai dari posisi gencatan senjata hingga pertemuan politik.“Dia harus lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil,” Biden mengumumkan dalam wawancara MSNBC pada 10 Maret, merujuk pada Netanyahu.Dia lebih lanjut menekankan bahwa setiap serangan terhadap Rafah, yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi banyak warga Palestina di Gaza, adalah “garis merah.”“Dalam pandangan saya, dia lebih merugikan Zionis Israel daripada membantu Zionis Israel,” tegas Biden.Menurut The Washington Post, hal ini menjadi indikasi terbaru tentang bagaimana pemerintahan Biden tidak setuju dengan pemerintah pendudukan Netanyahu mengenai situasi kemanusiaan di Gaza.Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 7 Maret, Biden mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berupaya mewujudkan gencatan senjata selama enam minggu meskipun Netanyahu tidak menyetujui gencatan senjata tersebut.Biden juga mengumumkan bahwa dia akan menginstruksikan militer AS untuk membangun dermaga sementara di Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan maritim.Menurut Post, kedua tindakan tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah Netanyahu dan merupakan indikasi bahwa Biden sadar akan penghinaan yang dirasakan Partai Demokrat terhadap perang Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 31.000 warga Palestina selama lima bulan dan para ahli telah berulang kali menekankan tanda-tanda awal kelaparan.Surat kabar tersebut lebih lanjut menyoroti apa yang dianggapnya sebagai tanda-tanda terbaru. Yang pertama adalah peristiwa minggu lalu ketika pejabat tinggi pemerintahan Biden bertemu dengan Benny Gantz di Washington. Yang kedua adalah pemerintahan Biden yang menerapkan pembatasan terhadap permukiman Israel di Tepi Barat pada bulan Februari.Namun, Post percaya bahwa ada satu bidang penting di mana Amerika Serikat belum menggunakan pengaruhnya terhadap Netanyahu, yaitu bantuan militer, dan menekankan bahwa sepanjang perang di Gaza, Amerika terus mengamankan posisinya sebagai “perusahaan vital” pemasok militer Zionis Israel. .Dijelaskan bahwa Biden mungkin secara tidak langsung menjawab pertanyaan tentang kemungkinan perubahan posisi mengenai bantuan militer dalam wawancaranya untuk MSNBC ketika dia membantah “garis merah” yang dia buat di Rafah dengan menyatakan, “Saya tidak akan pernah meninggalkan Zionis Israel. Pertahanan Zionis Israel masih penting,” tambahnya, “Jadi tidak ada garis merah [di mana] saya akan memotong semua senjata sehingga mereka tidak memiliki Iron Dome untuk melindungi mereka.”Kemarahan masyarakat mungkin merupakan 'garis merah' Biden sendiriNamun, The Post percaya bahwa kemarahan masyarakat yang besar atas banyaknya korban tewas di Gaza sulit untuk diabaikan oleh Biden dan mungkin mengindikasikan pergeseran permanen ke Partai Demokrat.Merujuk pada laporan Today’s WorldView bulan lalu, Post menyebutkan bahwa data jajak pendapat tersebut menyiratkan bahwa Partai Demokrat semakin terpecah dalam isu Palestina sejak 7 Oktober.Ia menambahkan bahwa beberapa anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk memberikan syarat bantuan kepada Zionis “Israel” atas dasar kemanusiaan, “jika tidak dihentikan sepenuhnya.”Satu perintah, kerugian besarSeorang profesor sejarah di Universitas Kuwait, Bader al-Saif, mengatakan kepada The Washington Post pekan lalu bahwa Amerika Serikat tidak perlu memohon kepada Zionis “Israel” untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Sebaliknya, “itu harus menjadi sebuah perintah,” tegasnya, karena Amerika Serikat “membiayai perang” dengan pengiriman senjatanya ke Zionis “Israel”.Ben Samuels, koresponden Washington untuk surat kabar Zionis Israel Haaretz, menulis dalam sebuah analisis pada tanggal 11 Maret bahwa ia yakin bahwa “hampir mustahil untuk mengukur dampak dari penghentian penjualan senjata ofensif oleh Biden. Pertama, Zionis Israel akan segera mendapati dirinya berada pada posisi yang sama seperti yang dialami Ukraina dalam beberapa bulan terakhir: sangat membutuhkan amunisi dan, oleh karena itu, terpaksa mengkalibrasi ulang strateginya secara real-time.”[IT/r]