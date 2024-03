Suara Para Senator Meninggi Ketika Anak-anak Kelaparan: 'Berapa Banyak Lagi Anak-anak?'

A father holds his child as they receive treatment at a trauma ward in Nasser Hospital in Khan Younis, Gaza

IslamTimes - Dalam sebuah surat, tujuh anggota Partai Demokrat dan seorang independen berpendapat bahwa pemerintah AS melanggar satu bagian undang-undang yang melarang bantuan militer kepada entitas mana pun yang menghambat bantuan kemanusiaan.

Sekelompok senator Partai Demokrat telah meminta Presiden Biden untuk menghentikan penyediaan persenjataan ofensif kepada Zionis “Israel” dalam agresinya di Gaza sampai “Tel Aviv” menghapus pembatasan bantuan kemanusiaan yang didukung AS untuk memasuki Gaza.Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Biden, Senator Bernie Sanders, seorang independen dari Vermont, bersama dengan tujuh rekannya dari Partai Demokrat, berpendapat bahwa penyediaan senjata yang sedang berlangsung kepada Zionis "Israel" melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri. Undang-undang ini melarang bantuan militer kepada entitas mana pun yang menghambat distribusi bantuan kemanusiaan.Hal ini menandai upaya terbaru yang dilakukan oleh anggota partai politik Presiden Biden untuk meningkatkan tekanan terhadapnya. Mereka mendesak Biden untuk memanfaatkan pengaruhnya untuk memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengubah pendekatannya dan meringankan penderitaan warga Palestina ketika serangan di Gaza memasuki bulan kelima.“Kami mendesak Anda untuk menjelaskan kepada pemerintahan Netanyahu bahwa kegagalan untuk segera dan secara dramatis memperluas akses kemanusiaan dan memfasilitasi pengiriman bantuan yang aman ke seluruh Gaza akan menimbulkan konsekuensi serius, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang AS yang ada,” tulis kelompok tersebut.Menurut Sanders, tindakan Netanyahu jelas melanggar ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Koridor Bantuan Kemanusiaan, yang merupakan salah satu komponen undang-undang bantuan luar negeri. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa atas pemberitahuan Presiden mengenai suatu entitas yang menghambat bantuan kemanusiaan Amerika, pemberian bantuan militer AS dilarang.“Itulah yang sedang dilakukan Israel; mereka mencegah bantuan kemanusiaan AS sampai ke masyarakat Gaza,” Sanders menekankan dalam sebuah wawancara. “Mereka melanggar hukum, dan oleh karena itu bantuan keuangan harus ditangguhkan.”Tindakan ini mewakili upaya terbaru Partai Demokrat di Kongres untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perilaku Netanyahu dan menekan Presiden Biden agar memanfaatkan otoritasnya dalam upaya mengubah taktik Zionis “Israel”. Ketika korban sipil meningkat dan laporan kelaparan meningkat, Senator Chris Van Hollen dari Maryland dan Jeff Merkley dari Oregon menulis surat tersebut, mengumpulkan tanda tangan dari beberapa anggota Partai Demokrat yang paling progresif, termasuk Senator Mazie K. Hirono dari Hawaii, Peter Welch dari Vermont , dan Tina Smith dari Minnesota.“Saya berharap presiden memahami bahwa semakin banyak anggota Kongres, dan rakyat Amerika pada umumnya, yang muak dan lelah melihat kehancuran rakyat Gaza dan terciptanya kelaparan massal,” kata Sanders.Sampai saat ini, Kongres belum menunjukkan kemampuan untuk secara efektif memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong perubahan dalam kekejaman Zionis Israel. Para pendukung pembatasan atau kaitan bantuan militer dengan perubahan perilaku Netanyahu tidak mempunyai suara yang diperlukan untuk menyetujui tindakan tersebut baik di DPR atau Senat. Akibatnya, ekspresi keprihatinan mereka terhadap genosida Zionis Israel dan penderitaan yang diakibatkannya di Gaza disampaikan terutama melalui surat-surat yang tegas, sehingga hanya menghasilkan sedikit tindakan dari Biden.[IT/r]“Orang-orang kini sekarat karena kelaparan, dan kita perlu menggunakan semua kekuatan yang kita miliki,” kata Van Hollen. “Pemerintah belum menggunakan pengaruh yang dimilikinya saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak lagi anak-anak yang harus kelaparan sebelum kita bisa menggunakan semua pengaruh kita di sini, tapi mereka benar-benar perlu berbuat lebih banyak.”