Laporan Intel AS Menyebutkan Kepemimpinan Netanyahu dalam Bahaya

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Penilaian intelijen Amerika yang tidak diklasifikasikan baru-baru ini telah menimbulkan keraguan terhadap masa depan politik Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan juga mempertanyakan kemampuan Zionis “Israel” untuk mencapai tujuannya dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Hal ini merupakan yang pertama karena tidak lazim bagi agen mata-mata untuk memberikan wawasan mengenai prospek politik sekutu AS.Hal ini merupakan yang pertama karena tidak lazim bagi agen mata-mata untuk memberikan wawasan mengenai prospek politik sekutu AS.“Kelangsungan hidup Netanyahu sebagai pemimpin serta koalisi pemerintahannya yang terdiri dari partai-partai sayap kanan dan ultraortodoks yang menerapkan kebijakan garis keras mengenai isu-isu Palestina dan keamanan mungkin berada dalam bahaya,” demikian isi laporan setebal 40 halaman yang dirilis pada hari Senin (11/3).“Ketidakpercayaan terhadap kemampuan Netanyahu untuk memerintah semakin dalam dan meluas di kalangan masyarakat, dari tingkat yang sudah tinggi sebelum perang, dan kami memperkirakan akan terjadi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya dan pemilihan umum baru,” lanjutnya. “Pemerintahan yang berbeda dan lebih moderat adalah sebuah kemungkinan.”Laporan media baru-baru ini mengindikasikan meningkatnya ketegangan antara AS dan Zionis “Israel” setelah Biden memperingatkan terhadap invasi darat Rafah, peringatan yang tampaknya diabaikan oleh Netanyahu. Sebuah laporan oleh Politico pada hari sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden AS dilaporkan sedang mempertimbangkan gagasan untuk mengaitkan bantuan militer ke Zionis "Israel" dengan prospek invasi besar-besaran di Rafah.Bahaya Politik NetanyahuDi wilayah pendudukan, kritik dari kalangan Netanyahu terhadap kepemimpinan Zionis Israel relatif keras akibat operasi 7 Oktober. Banyak yang percaya bahwa ini adalah kegagalan total aparat keamanan yang menjadi kebanggaan Zionis Israel.Bagi Netanyahu, kekuasaannya bertumpu pada menghindari pemilu dini dan mempertahankan mayoritas di Knesset. Dia berjanji akan tetap berkuasa sampai rezim tersebut mendeklarasikan “kemenangan total” atas perlawanan Palestina.Namun tekanan terus meningkat dari dua pihak yang berlawanan: satu dari pemimpin oposisi Benny Gantz dan yang lainnya dari Menteri Keamanan Yoav Gallant. Para pengamat yakin jika pemilu diadakan sekarang, Gantz akan dengan mudah mengalahkan Netanyahu.Gantz tidak menampik kemungkinan bekerja sama dengan Otoritas Palestina untuk rencana pascaperang. Ia juga menyatakan tanggapan positif terhadap kemungkinan solusi dua negara, sebuah jalan yang mendapat dukungan dari para pejabat Gedung Putih.Laporan intelijen AS yang berjudul 'Penilaian Ancaman Tahunan' mencakup perspektif berbagai agen mata-mata Amerika dan menunjukkan bahwa Zionis "Israel" akan menghadapi tantangan serius dalam mengalahkan Perlawanan.Terlebih lagi, Zionis “Israel mungkin akan menghadapi perlawanan bersenjata yang berkepanjangan dari Hamas selama bertahun-tahun yang akan datang, dan militer akan berjuang untuk menetralisir infrastruktur bawah tanah Hamas, yang memungkinkan para pemberontak untuk bersembunyi, mendapatkan kembali kekuatan, dan mengejutkan pasukan Israel.”Pada hari Senin (11/3), para pemimpin badan intelijen AS, seperti Direktur CIA William Burns dan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, memberikan kesaksian mengenai laporan tersebut kepada Komite Intelijen Senat.Para senator menahan diri untuk membahas bagian mengenai masa depan politik Netanyahu selama sidang tersebut, yang menghadapi beberapa interupsi dari para pengunjuk rasa yang mengutuk dukungan AS untuk “Israel.”Selama sidang, Burns memberi tahu Komite bahwa dia sedang melakukan negosiasi dengan rekan-rekan Israel, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan pertukaran dengan Perlawanan. Sebuah kesepakatan potensial akan melibatkan pembebasan tawanan Zionis Israel dengan imbalan tahanan Palestina dan akan memberikan gencatan senjata enam minggu yang sangat dibutuhkan di Jalur Gaza. Hal ini juga akan mengurangi parahnya blokade sehingga memungkinkan lebih banyak bantuan mengalir ke Jalur Gaza.Persetujuan Perlawanan masih menunggu keputusan.“Kami akan terus bekerja keras dalam hal ini,” kata Burns. "Saya rasa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kesuksesan."[IT/r]