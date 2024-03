Tentara AS Berangkat untuk Misi Membangun Pelabuhan Bantuan Gaza

US soldiers depart for mission to build Gaza aid port

IslamTimes - Empat kapal Angkatan Darat AS berangkat dari pangkalan di Virginia pada hari Selasa (12/3) membawa sekitar 100 tentara dan peralatan yang diperlukan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza untuk pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan, di tengah agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung.

Brigadir Jenderal Angkatan Darat AS Brad Hinson mengatakan fasilitas baru tersebut diperkirakan akan siap beroperasi "dalam jangka waktu 60 hari".Kapal pertama – yang dikenal sebagai Kapal Pendukung Logistik – perlahan-lahan meninggalkan dermaga di Pangkalan Gabungan Langley-Eustis.Kapal ini diikuti oleh tiga kapal kecil yang juga akan melakukan perjalanan sekitar 30 hari ke Mediterania timur untuk misi pelabuhan.Fasilitas baru ini – yang akan terdiri dari anjungan lepas pantai untuk memindahkan bantuan dari kapal yang lebih besar ke kapal yang lebih kecil dan sebuah dermaga untuk membawanya ke darat – diperkirakan akan beroperasi “dalam jangka waktu 60 hari,” Brigadir Jenderal Angkatan Darat AS Brad Hinson mengatakan kepada wartawan.“Setelah kami mampu menjalankan misi sepenuhnya, kami akan mampu mengirimkan hingga dua juta makanan, atau dua juta botol air, ke darat setiap hari,” katanya.Para pejabat Amerika mengatakan misi tersebut tidak akan melibatkan “sepatu bot di darat” di Gaza, namun pasukan Amerika akan mendekati wilayah pesisir yang terkepung saat mereka membangun dermaga, yang harus ditambatkan ke pantai.“Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik dengan siapa kami bekerja untuk memasang jangkar di dermaga tersebut, namun kami akan mendapat bantuan,” kata Hinson, yang juga menolak membahas langkah-langkah keamanan.Sebanyak 500 tentara dari Brigade Transportasi ke-7 (Ekspedisi) akan mengambil bagian dalam operasi tersebut, kata Hinson, seraya menggambarkannya sebagai “unit perahu utama di Angkatan Darat kita.”“Mereka dapat memberikan dukungan keberlanjutan di atas air di lingkungan yang sulit. Mereka dilatih untuk melakukan hal ini, dan mereka telah melakukan banyak latihan agar siap memberikan kemampuan ini,” katanya.Rakyat Palestina di Gaza menghadapi kekurangan makanan, air dan obat-obatan, dan beberapa kasus orang meninggal karena kelaparan dilaporkan karena pasukan pendudukan Israel terus menunda masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan di Jalur Gaza.Alih-alih menyerukan gencatan senjata permanen, Amerika malah melakukan serangkaian serangan udara untuk menyalurkan bantuan bulan ini.Berperan sebagai pahlawan, Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana pembangunan pelabuhan sementara tersebut dalam pidato kenegaraannya pekan lalu, di mana ia meminta “Israel” untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Jalur Gaza yang terkepung.Kapal Pendukung Logistik lainnya telah berangkat, berangkat “kurang dari 36 jam setelah Presiden Biden mengumumkan AS akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laut,” kata Komando Pusat AS pada akhir pekan.[IT/r]