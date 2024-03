FT: AS Mengadakan Pembicaraan Rahasia dengan Iran 

British-registered cargo ship Rubymar sinks after it was hit by Yemeni Houthi forces in the Red Sea

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dilaporkan mengadakan negosiasi di belakang layar dengan Iran untuk meminta bantuan Tehran dalam menekan pemberontak Houthi Yaman agar menghentikan serangan mereka terhadap kapal kargo komersial di Laut Merah.

Washington dilaporkan berusaha membujuk Tehran agar pemberontak Houthi menghentikan serangan merekaPembicaraan tersebut diadakan pada bulan Januari di Oman, Financial Times melaporkan pada hari Rabu, mengutip pejabat AS dan Iran yang tidak disebutkan namanya. Para pejabat Oman bertindak sebagai perantara, menjadi perantara antara perunding Amerika dan Iran sehingga mereka dapat berkomunikasi tanpa melakukan kontak langsung satu sama lain.Serangan Houthi terus berlanjut, menunjukkan bahwa perundingan rahasia gagal mencapai hasil yang diinginkan. FT tidak merinci apakah Iran menolak permintaan AS atau gagal membujuk pemberontak untuk menghentikan serangan roket dan drone mereka. Para pemimpin Iran mengklaim bahwa meskipun Tehran mendukung kelompok militan tersebut secara politik, Houthi bertindak secara independen.Pemberontak telah melancarkan puluhan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan perairan sekitarnya, sehingga mengganggu lalu lintas pelayaran melalui salah satu koridor maritim terpenting di dunia. Houthi dan militan lain yang didukung Iran telah menargetkan kepentingan AS, Inggris, dan Zionis Israel di Timur Tengah – sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina – sejak perang Zionis Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober.Serangan Houthi terus berlanjut meskipun ada serangan udara terhadap kelompok tersebut yang dilakukan oleh koalisi militer pimpinan AS. Juru bicara Houthi Yahya Saree telah bersumpah untuk “menghadapi eskalasi Amerika-Inggris dengan eskalasi dan tidak akan ragu untuk melakukan operasi militer yang komprehensif dan efektif sebagai pembalasan atas kebodohan Inggris-Amerika terhadap Yaman tercinta.”Iran dilaporkan berusaha menghindari eskalasi ketegangan dengan Washington, mencegah milisi afiliasinya melakukan serangan lebih lanjut terhadap pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah setelah tiga tentara AS tewas dalam serangan pesawat nirawak di dekat perbatasan Yordania-Suriah pada akhir Januari. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada FT bahwa ketika seorang jenderal penting mengunjungi Bagdad bulan lalu, dia menyarankan milisi Irak untuk “mengelola perilaku mereka sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Amerika untuk terlibat dengan Iran.”Para perunding AS – yang dipimpin oleh penasihat Timur Tengah Gedung Putih Brett McGurk dan utusan Abram Paley – juga menyatakan keprihatinan mengenai perluasan program nuklir Iran, menurut laporan itu. Iran diwakili oleh wakil menteri luar negerinya, Ali Bagheri Kani, yang merupakan pemimpin negosiator nuklir Tehran.Pemerintahan Biden melihat saluran komunikasi tidak langsung sebagai “metode untuk meningkatkan seluruh ancaman yang berasal dari Iran,” kata FT. Para perunding Gedung Putih menyampaikan kepada Iran “apa yang perlu mereka lakukan untuk mencegah konflik yang lebih luas, seperti yang mereka klaim mereka inginkan.”Perundingan putaran kedua, yang dilaporkan dijadwalkan pada bulan lalu, ditunda karena McGurk fokus membantu menengahi gencatan senjata dalam perang Zionis Israel-Hamas. Konflik di Gaza juga menggagalkan upaya AS untuk merundingkan langkah-langkah deeskalasi dengan Iran, termasuk pembatasan pengayaan uranium Republik Islam tersebut, kata FT.[IT/r]