Axios: Sanksi Baru AS yang Menargetkan Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Illegal West Bank settlements

IslamTimes - Jika diterapkan, sanksi baru Amerika ini akan menjadi contoh pertama Amerika menerapkan sanksi terhadap seluruh permukiman Zionis Israel dibandingkan menargetkan pemukim secara individu.

Pemerintahan Biden kemungkinan akan mengumumkan sanksi baru pada hari Kamis (14/3) terhadap dua pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, Axios melaporkan mengutip tiga pejabat AS. Permukiman ini dilaporkan menjadi titik awal serangan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina.Hal ini menandai contoh pertama Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap seluruh permukiman dibandingkan menargetkan pemukim secara individu. Keputusan tersebut diduga sejalan dengan meningkatnya tekanan pemerintahan Biden terhadap pemerintahan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengenai berbagai masalah, termasuk meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan agresi yang sedang berlangsung di Gaza.Menurut Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA), terdapat hampir 500 insiden serangan pemukim Zionis Israel terhadap warga Palestina dari tanggal 7 Oktober hingga 31 Januari tahun ini.Sanksi gelombang kedua yang diterapkan pemerintahan Biden yang bertujuan untuk “mengurangi kekerasan pemukim” juga akan menargetkan tiga pemukim Zionis Israel, menurut para pejabat AS.Salah satu pejabat AS mengklaim, seperti dikutip Axios, bahwa sanksi terhadap dua pemukiman Zionis Israel tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa AS tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga organisasi yang memberikan bantuan logistik dan keuangan untuk serangan terhadap warga Palestina.Sanksi tersebut dilaporkan berupa pembekuan aset apa pun yang dimiliki oleh tiga pemukim dan dua pos terdepan di AS, melarang mereka mendapatkan visa untuk memasuki negara tersebut, dan mencegah mereka mengakses sistem keuangan AS.Inggris, Perancis, dan Kanada pun mengikuti langkah yang samaPada tanggal 1 Februari, Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang memberi AS wewenang untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap pemukim Zionis Israel yang terlibat dalam serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dan mungkin juga terhadap politisi dan pejabat pemerintah Zionis Israel.Rangkaian sanksi awal, berdasarkan perintah eksekutif baru, menargetkan empat pemukim Israel yang dituduh oleh AS terlibat langsung dalam penyerangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan mengatur tindakan yang mengakibatkan pengusiran paksa komunitas Palestina.Setelah ini, Inggris, Perancis, dan Kanada telah menyatakan niat mereka untuk menjatuhkan sanksi serupa.Awalnya, pemerintah pendudukan Zionis Israel dan organisasi pemukim tidak terlalu peduli terhadap perintah eksekutif Biden, karena menganggapnya hanya bersifat simbolis.Dalam hal ini, para kritikus berpendapat bahwa pengumuman tersebut, seperti rencana pelabuhan Gaza yang diusung Biden, dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dari keterlibatan Washington dalam perang genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza, belum lagi kelaparan sistematis yang melanda seluruh penduduk.Kritikus menyoroti bahwa AS telah mengirimkan senjata senilai miliaran dolar ke Zionis “Israel” selama enam bulan terakhir, merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Zionis Israel pada tanggal 7 Desember. Pada saat itu, Netanyahu menekankan kebutuhan mendesak Zionis “Israel” akan penyediaan senjata AS yang konsisten. amunisi untuk mempertahankan kampanye pemboman yang sedang berlangsung di Gaza.“Kami memerlukan tiga hal dari AS: amunisi, amunisi, dan amunisi,” menurut rekaman yang diperoleh surat kabar Zionis Israel Hayom dan dikutip oleh Financial Times. Netanyahu dilaporkan membuat pernyataan tersebut saat pertemuan dengan pejabat pemerintah setempat.Sehubungan dengan hal ini, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, menegaskan dalam pembicaraan yang diadakannya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan pada hari Rabu, bahwa "Presiden AS Joe Biden dapat menghentikan agresi terhadap Gaza dan Lebanon dengan pukulannya. dari sebuah pena."{IT/r]