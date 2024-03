Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bahas Soal Pertahanan

IslamTimes - Menteri Pertahanan RI Prabwo Subianto membahas masalah pertahanan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Yohanes Abraham di ruang Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Dalam siaran pers yang diterima Antara, keduanya membahas lebih rinci soal pertemuan para Menhan negara anggota ASEAN dan negara plus ASEAN atau Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Experts’ Working Group on Military Medicine (EWG on MM).Prabowo menilai wadah perkumpulan para menteri pertahanan itu dapat memperkuat kekuatan militer negara ASEAN..Karenanya, dia berharap wadah tersebut dapat terus menjadi ajang untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam memperkuat pertahanan masing-masing negara."Saya yakin dukungan yang berkelanjutan dari satu sama lain akan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ikatan dan kerja sama kita di bawah kerangka ADMM dan ADMM-Plus ke depan,” ujar Prabowo.Selain itu, Menhan juga menyampaikan kembali penghargaannya atas keterlibatan dan kontribusi Amerika dalam memelihara perdamaian, kemakmuran dan keamanan kawasan.Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang menjadi koordinator ASEAN-US relationship sampai dengan pertengahan tahun 2024.ASEAN-US sendiri adalah wadah kerjasama negara negara yang tergabung dalam ASEAN bekerja sama dengan Amerika Serikat di berbagai bidang diantaranya perekonomian, penanganan terorisme dan keamanan.[IT/r]