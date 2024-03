Pemimpin Senat AS Menyerukan Pemilu “Israel” Baru, Mengatakan Netanyahu Telah Tersesat

Senate Majority Leader Chuck Schumer, the highest-ranking Jewish elected official in the US

IslamTimes - Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, pejabat tertinggi Yahudi yang terpilih di AS, pada hari Kamis (14/3) untuk pertama kalinya menyerukan rezim Zionis “Israel” untuk mengadakan pemilu, dan menyebutnya sebagai “satu-satunya cara” untuk menentukan arah entitas Zionis “Israel” maju setelah agresinya di Jalur Gaza yang terkepung.

“Saya yakin pemilu baru adalah satu-satunya cara untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan yang sehat dan terbuka mengenai masa depan Zionis ‘Israel’ di saat begitu banyak Zionis ‘Israel’ yang kehilangan kepercayaan terhadap visi dan arah pemerintahan mereka,” kata Schumer. “Perlu ada perdebatan baru mengenai masa depan ‘Israel’ setelah 7 Oktober. Menurut pendapat saya, hal ini paling baik dicapai dengan mengadakan pemilu.”Pernyataan Schumer yang berdurasi 40 menit tersebut, yang disampaikan di Senat, muncul di tengah rasa frustrasi terhadap pendekatan entitas apartheid Zionis “Israel” dalam memerangi gerakan perlawanan Palestina, Hamas, yang telah mencapai titik didih di kalangan para pemimpin AS di tengah kekhawatiran atas krisis kemanusiaan di Gaza. Politisi Demokrat dari New York ini mengakui bahwa AS tidak bisa mendikte hasil pemilu, namun dia mengatakan bahwa jika koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berkuasa setelah perang “dan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang berbahaya dan menghasut,” maka AS “tidak akan bisa membuat pilihan apapun selain memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan Zionis 'Israel'."Schumer, yang merupakan pendukung setia entitas Zionis “Israel”, menyebut Netanyahu sebagai “hambatan utama bagi perdamaian,” dan mengatakan bahwa ia “terlalu sering tunduk pada tuntutan para ekstremis.” Dia mengatakan Netanyahu telah "kehilangan arah dengan membiarkan kelangsungan politiknya lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik Zionis 'Israel'."“Dia terlalu bersedia untuk menoleransi korban sipil di Gaza, yang mendorong dukungan untuk Zionis ‘Israel’ di seluruh dunia ke titik terendah dalam sejarah,” kata Schumer. “Zionis ‘Israel’ tidak dapat bertahan jika menjadi paria.”Pernyataan tersebut muncul di tengah protes di entitas Zionis “Israel” dalam beberapa pekan terakhir, ketika para demonstran berkumpul untuk menyerukan pemilu baru. Pemilihan parlemen berikutnya di entitas tersebut diharapkan terjadi pada tahun 2026.Anggota Partai Demokrat dari New York ini juga menyerukan apa yang disebut solusi “dua negara”, dengan mengatakan bahwa ini adalah “satu-satunya solusi nyata dan berkelanjutan terhadap konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini,” meskipun ia mencatat bahwa solusi tersebut memerlukan negara Palestina yang demiliterisasi tanpa campur tangan Hamas.Pemerintahan Biden juga menganjurkan solusi “dua negara”.Schumer menyebut penolakan Netanyahu terhadap solusi “dua negara” dalam beberapa pekan terakhir sebagai “kesalahan besar,” dan mengatakan bahwa untuk mencapai perdamaian abadi, “‘Israel’ harus melakukan beberapa koreksi yang signifikan.”Penolakan terhadap komentar tersebut terjadi dengan cepat pada hari Kamis. Duta Besar Zionis “Israel” untuk AS Michael Herzog mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial yang tidak menyebut nama Schumer secara langsung bahwa mengomentari “kancah politik dalam negeri sekutu demokratis” adalah “tidak membantu.” Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell tampaknya memberikan tanggapan di Senat setelah pernyataan Schumer, dengan mengatakan "'negara' Yahudi Zionis 'Israel' pantas mendapatkan sekutu yang bertindak seperti itu."“Adalah hal yang aneh dan munafik bagi orang Amerika yang terlalu berventilasi mengenai campur tangan asing dalam demokrasi kita sendiri dengan menyerukan pemecatan pemimpin Zionis ‘Israel’ yang terpilih secara demokratis,” kata McConnell. “Ini belum pernah terjadi sebelumnya.”[IT/r]