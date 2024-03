'Israel' Mengincar Kontraktor Militer Swasta untuk Membangun Dermaga Aneh AS di Gaza

Private Military Companies (PMCs)

IslamTimes - Kebijakan AS yang tidak melakukan tindakan langsung di lapangan dalam pengiriman bantuan akan memicu mempekerjakan PMC asing dan militan, yang menandakan masa depan yang berbahaya bagi dermaga AS di Gaza.

Zionis Israel sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Perusahaan Militer Swasta internasional (PMC) untuk mengamankan dermaga Amerika yang akan segera didirikan di Jalur Gaza, kata para pejabat AS kepada NBC News.Menurut sumber di jaringan Amerika, para pejabat Zionis Israel telah mendiskusikan gagasan tersebut dengan pejabat senior pemerintahan Joe Biden dalam beberapa pekan terakhir. Setelah mengirimkan bantuan dalam jumlah kecil kepada penduduk Jalur Gaza, pemerintahan Biden memutuskan untuk mendirikan dermaga sementara di pantai tengah Gaza. Mengambil langkah lebih dekat ke kehadiran militer langsung di Palestina, Amerika Serikat mengambil langkah kontroversial lainnya dengan memberikan bantuan kepada warga Gaza yang kelaparan, bukannya menekan Zionis “Israel” untuk mengizinkan bantuan yang diperlukan melalui penyeberangan darat yang tersedia.“Malam ini, saya mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat untuk membangun dermaga sementara di Mediterania di pantai Gaza yang dapat menerima kapal-kapal besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat perlindungan sementara,” Biden mengumumkan dalam pidato kenegaraannya. pidato Union pada 7 Maret.“Tidak ada pasukan AS yang akan mendarat,” klaimnya.Namun, seorang mantan pejabat AS dan dua pejabat AS saat ini mengatakan kepada NBC News cerita yang berbeda dari janji Biden. Faktanya, Zionis “Israel” telah mendekati beberapa perusahaan keamanan, menyarankan kepada para pejabat AS agar negara-negara lain membayar harga yang “besar” kepada kontraktor militer swasta.Hanya “sebagian” pejabat AS yang menyatakan penolakan terhadap gagasan pendaratan PMC di Jalur Gaza, terutama jika kontraktor tersebut berkewarganegaraan Amerika.Pemerintah Zionis Israel menolak mengomentari pernyataan NBC, sementara pemerintah AS tidak menanggapi permintaan komentar.Namun demikian, pertanyaan utama mengenai logistik pengiriman bantuan kepada jutaan warga Palestina yang terkepung masih tetap ada: Siapa yang akan mendistribusikan bantuan di lapangan?AS belum memberikan jawaban atas pertanyaan ini karena sikap publiknya yang tidak menempatkan pasukan di lapangan menimbulkan beberapa rintangan dalam pelaksanaan rencana tersebut.Menyusul pembangunan dermaga terapung dan sistem dermaga portabel, pemerintahan Biden berharap dapat mengirimkan bantuan ke Siprus utara, di mana bantuan tersebut kemudian akan dimuat ke kapal yang akan mentransfer kiriman di dekat sistem berlabuh di pantai Gaza setelah menjalani beberapa pemeriksaan keamanan. . Ini hanyalah bagian awal dari proses. Personel militer AS kemudian akan menurunkan bantuan tersebut hanya untuk memuatnya kembali ke perahu kecil dan mengangkut paket tersebut ke stasiun dok.Rencana tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 60 hari dan lebih dari 1.000 tentara AS dan personel sipil.Namun, setelah merinci proses pengiriman bantuan yang aneh ini, bantuan masih perlu diatur dan didistribusikan kepada warga Palestina yang menghadapi bencana kelaparan di Jalur Gaza, terutama ketika para pejabat AS yakin bahwa sistem tersebut akan mampu mengirimkan hingga 2 juta makanan kepada masyarakat dalam satu hari.Oleh karena itu, inilah peran anggota PMC dan apa yang digambarkan AS sebagai “mitra” Palestina di wilayah yang terkepung.Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan bekerja sama dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Namun, pemerintahan Biden memutuskan untuk memotong dana dan hubungannya dengan organisasi internasional terbesar di Jalur Gaza.Menurut dua pejabat AS yang dihubungi NBC News, "AS juga mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia keamanan Palestina di Gaza untuk membantu distribusi bantuan."“Para pejabat menolak menjelaskan lebih lanjut siapa penyedia layanan tersebut, selain mengatakan ada kelompok dan faksi di Gaza yang terpisah dari Hamas dan dapat membantu,” jelas NBC News.Ringkasnya, para pejabat Amerika dan Zionis Israel berusaha untuk mempekerjakan PMC asing dan militan Palestina yang tidak berafiliasi dengan Perlawanan untuk mengelola salah satu metode pengiriman bantuan yang paling tidak biasa dalam sejarah saat ini.Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengakui kepada jaringan Amerika bahwa “pengiriman truk terus menjadi cara paling efisien untuk mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Gaza,” dan hanya Zionis “Israel” yang menghambat pengiriman tersebut.