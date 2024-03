Netanyahu: Invasi Rafah 'Akan Terjadi' Meski Ada Tekanan Internasional

IslamTimes - Menyusul serangkaian peringatan, PM Zionis Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Zionis "Israel" akan menyerang Rafah dalam beberapa minggu mendatang.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Zionis "Israel" akan menyerang Rafah, tempat tinggal 1,2 juta warga Palestina saat ini, dalam beberapa minggu.“Untuk tujuan ini, kami telah menyetujui rencana operasional tindakan di Rafah, termasuk memajukan langkah-langkah untuk mengevakuasi penduduk sipil dari zona pertempuran… Kami akan beroperasi di Rafah. Ini akan memakan waktu beberapa minggu, dan itu akan terjadi,” Netanyahu menegaskan.Presiden Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memohon kepada pendudukan Zionis Israel “atas nama kemanusiaan” untuk tidak memulai serangan terhadap Rafah, tempat mayoritas penduduk Gaza mengungsi.“Saya sangat prihatin dengan laporan mengenai rencana Zionis Israel untuk melanjutkan serangan darat di Rafah,” kata direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di X.“Meningkatnya kekerasan di wilayah padat penduduk ini akan menyebabkan lebih banyak kematian dan penderitaan,” lanjutnya.Selain itu, para pejabat AS mengklaim bahwa AS sedang mempertimbangkan kemungkinan opsi respons jika Zionis “Israel” menginvasi Rafah tanpa peringatan dari pemerintah AS dan tanpa rencana untuk melindungi warga sipil, NBC News melaporkan.Laporan NBC mencatat bahwa hal ini terjadi di tengah suasana kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan Partai Demokrat di Kongres karena Zionis “Israel” terus mengabaikan peringatan Presiden Joe Biden.Ia menambahkan bahwa AS diduga memperingatkan Zionis “Israel” agar tidak melakukan invasi besar-besaran di Rafah dan menyarankan tindakan kontraterorisme yang lebih kecil dan lebih tepat sasaran.Netanyahu menanggapi peringatan tersebut, dengan mengatakan, "Daripada menekan Zionis Israel, yang sedang berperang, yang keadilannya tidak ada bandingannya, terhadap musuh dengan kebrutalan yang tidak ada bandingannya, gunakan tekanan Anda pada [gerakan Palestina] Hamas dan pelindungnya – Iran."[IT/r]