WaPo: Biden Tahu Israel Melakukan Pengeboman Tanpa Pandang Bulu 

Smoke rises from an explosion in Gaza, as seen from southern Israel

IslamTimes - Gedung Putih mengetahui sejak akhir Oktober bahwa Zionis Israel secara rutin membom sasaran sipil di Gaza, namun Presiden Joe Biden terus secara terbuka membela perilaku militer Zionis Israel, Washington Post melaporkan pada hari Senin (18/3).

Presiden AS diberitahu pada bulan Oktober bahwa serangan udara Zionis Israel sering kali dilakukan tanpa “informasi intelijen yang kuat,” klaim surat kabar tersebut.Pada tanggal 27 Oktober, tiga minggu setelah perang Zionis Israel dengan Hamas, pejabat tinggi kebijakan luar negeri Biden mengatakan kepada sekelompok kecil di Gedung Putih bahwa “Zionis Israel secara teratur membom gedung-gedung tanpa informasi intelijen yang kuat bahwa itu adalah sasaran militer yang sah,” tulis surat kabar itu, mengutip tiga sumber akrab dengan pertemuan itu.Para pejabat juga menyatakan keprihatinan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengalahkan kelompok militan Palestina, dan salah satu sumber mengatakan kepada Post bahwa “sejak awal, ada perasaan bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Zionis Israel. apa yang mereka katakan akan mereka lakukan.”Saat itu, AS sedang mengalirkan bantuan militer ke Zionis Israel. Dua minggu sebelum pertemuan tersebut, Biden mengunjungi negara Yahudi tersebut dan secara terbuka menyatakan bahwa “selama Amerika Serikat tetap berdiri…[Zionis Israel] tidak akan sendirian.” Pada hari yang sama dengan pertemuan tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa AS tidak akan menerapkan “garis merah” apa pun terhadap cara Zionis Israel melakukan kampanye militernya.Pertemuan tersebut tidak banyak mengubah retorika Biden atau para pejabatnya. Presiden tidak mengkritik Zionis Israel atas pemboman berulang kali terhadap kamp pengungsi pada awal November. Demikian pula, Gedung Putih secara terbuka mendukung keputusan Zionis Israel untuk mengebom rumah sakit terbesar di Gaza pada akhir bulan itu, dan Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas telah menyembunyikan pusat komando di bawah fasilitas tersebut.Namun di balik layar, para pejabat AS khawatir bahwa pernyataan seperti itu akan dianggap oleh Zionis Israel sebagai “lampu hijau” untuk menyerang rumah sakit tersebut, Washington Post melaporkan. Senator Demokrat Chris van Hollen mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa ada “keterputusan” antara apa yang dikatakan Kirby dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh laporan intelijen AS, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Di tengah meningkatnya ketidakpuasan dari para pemilihnya sendiri, Biden menjadi lebih kritis terhadap Netanyahu. Pada awal bulan Januari, presiden AS mengklaim bahwa dia “diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Zionis Israel untuk membuat mereka mengurangi dan secara signifikan keluar dari Gaza.” Namun, “Ketika pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil, para pejabat AS hanya memberikan sedikit teguran publik dan tidak ada konsekuensi yang jelas,” kata sumber Post.“Pada setiap saat, Netanyahu telah memberikan bantuan kepada Biden,” kata van Hollen kepada Axios pada bulan Januari, menyatakan bahwa pemerintahan Biden “memohon kepada koalisi Netanyahu, tetapi wajahnya ditampar berulang kali.”Netanyahu mengumumkan pada hari Jumat (15/3) bahwa dia telah menyetujui rencana untuk menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Rafah saat ini menjadi rumah bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi dari wilayah lain di wilayah tersebut, dan Biden mengatakan kepada MSNBC awal bulan ini bahwa operasi Israel di sana akan melewati “garis merah”.Biden membatalkan sebagian komentarnya beberapa saat kemudian, dengan mengatakan kepada MSNBC bahwa Netanyahu “memiliki hak untuk membela Zionis Israel,” tetapi harus “lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa.”[IT/r]