Wajah Asli AS: Penjualan F-35 ke 'Israel' Terus Berlanjut Meskipun Ada Genosida di Gaza

Benjamin Netanyahu n Joe Biden

IslamTimes - Dengan melepaskan topeng kemanusiaannya, AS berencana akan melanjutkan sejumlah transfer senjata besar-besaran ke entitas apartheid Zionis “Israel”.

Bagian dari paket transfer senjata yang akan diberitahukan AS kepada Kongres adalah pengiriman baru amunisi berpemandu presisi senilai lebih dari $1 miliar dolar dan penjualan jet tempur F-35 senilai $2,5 miliar, Josh Paul, mantan direktur kongres dan urusan masyarakat untuk biro urusan politik-militer Departemen Luar Negeri AS.Penjualan ini penting karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Biden dan Netanyahu selama pertempuran di Gaza.Pada hari Senin (18/3), penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa Biden memperingatkan rekannya Zionis “Israel” bahwa melancarkan invasi darat skala penuh ke Rafah, kota Gaza selatan di mana 1,5 juta warga Palestina berlindung adalah sebuah “kesalahan”.Sullivan menyebut seruan Biden dan Netanyahu sebagai seruan “bisnis”, dan mengatakan bahwa Biden menolak argumen “orang-orang bodoh” yang menyatakan bahwa menentang invasi Rafah berarti akan ada titik terang antara AS dan Zionis Israel dalam mengalahkan Hamas di Jalur Gaza.Ketegangan memuncak pekan lalu setelah Biden memuji pidato pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer yang menyerukan pemilihan umum di Zionis “Israel” untuk menggantikan Netanyahu. Presiden AS juga tertangkap kamera sedang panas-panasnya, dengan mengatakan bahwa dia perlu mengadakan momen “datang kepada Yesus” bersama Netanyahu.“Meskipun ada perubahan dalam hal bantuan kemanusiaan dan rasa frustrasi yang nyata terhadap Netanyahu, di bawah permukaan senjata tidak hanya terus mengalir, namun tidak ada perubahan dalam pemikiran apa pun terkait hubungan perdagangan pertahanan yang mendasarinya,” Paul dikatakan.Sebuah laporan di Axios pada hari Selasa (19/3) tampaknya meremehkan ketegangan antara keduanya, melaporkan bahwa dua sumber yang mengetahui panggilan tersebut mengatakan Presiden Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa “dia tidak mencoba untuk melemahkannya secara politik”.Transfer senjata adalah sumber pengaruh terbesar AS terhadap Zionis “Israel”. AS memberi sekutunya bantuan militer senilai $3,5 miliar per tahun. Selain itu, Gedung Putih telah mengalokasikan hampir $15 miliar lebih untuk Zionis “Israel” yang tertahan di Kongres.[IT/r]