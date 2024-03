Jika AS Bisa Membangun Pangkalan Militer di Lepas Pantai Gaza, Poros Perlawanan juga Bisa Menenggelamkannya

Islam Times - Aksi Amerika Serikat memulai pekerjaan konstruksi pada “sistem pelabuhan” di lepas pantai Gaza untuk “memberikan bantuan bagi masyarakat Gaza yang kelaparan” mungkin tampak bagi banyak orang sebagai isyarat kemanusiaan, simpul Wesam Bahrani dalam sebuah opini yang dimuat Press TV.

Dermaga AS itu akan mampu “menerima pengiriman dalam jumlah besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara,” sesumbar Presiden AS Joe Biden dalam pidato kenegaraannya pekan lalu.Menurut Pentagon, rencana pembangunan pelabuhan militer terapung tersebut memakan waktu hingga 60 hari, dengan lebih dari 1.000 tentara Amerika akan dilibatkan dalam proyek ambisius tersebut.Namun, para pengamat telah menyatakan skeptisismenya mengenai tujuan sistem pelabuhan AS ini, dan mereka berhak percaya bahwa Pentagon sedang merencanakan pangkalan militer di dekat jalur yang diblokade.Penting untuk menyoroti alasan mengapa hal ini lebih dari yang terlihat. Biden telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam enam bulan terakhir untuk menyebarkan kebohongan demi kebohongan mengenai genosida di Gaza, dan secara harfiah meremehkan kecerdasan masyarakat. Fakta bahwa Gaza telah memiliki pelabuhan, yang telah diblokir oleh Tel Aviv sejak tahun 2007, tidak luput dari perhatian siapa pun.Di dalam negeri, operasi militer dapat mempengaruhi opini publik. Jajak pendapat menunjukkan semakin banyak orang Amerika yang menyadari fakta bahwa bom buatan AS dijatuhkan terhadap anak-anak Palestina di Gaza, menewaskan hampir 14.000 dari mereka dan membuat sekitar 20.000 anak menjadi yatim piatu.Menjelang pemilu, popularitas Biden anjlok ke rekor terendah.Presiden AS sekarang sangat ingin tampil di hadapan publik Amerika dengan alasan kemanusiaan.Setelah berbulan-bulan Israel melakukan pembantaian massal dan kelaparan, yang didukung oleh AS, sulit untuk memahami bahwa pria yang duduk di Ruang Oval tiba-tiba berubah menjadi mesias.Pejabat senior Gedung Putih berulang kali menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza, "sebelum tibanya Ramadhan". Namun, semua tindakan dihalangi dan perang genosida semakin memburuk.Tampaknya kini kepentingan Amerika terletak pada upaya mencapai gencatan senjata di wilayah Palestina yang terkepung "sebelum tibanya pemilu AS".Bahkan seruan Biden untuk melakukan gencatan senjata (munafik) tidak didasarkan pada standar etika, hukum, atau kemanusiaan, namun didasarkan pada kepentingan pemilu AS dan kepentingan Israel di lapangan.AS gagal mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur darat, yang sebenarnya bisa dilakukan dan malah memilih untuk menjatuhkan paket bantuan dari pesawat, sebuah pameran tidak tahu malu yang memicu reaksi keras dari lembaga-lembaga bantuan.Bukan hanya karena aksi humas tersebut merupakan “setetes air” dari apa yang dibutuhkan Gaza, namun juga karena Washington telah diperingatkan bahwa serangan udara berbahaya dan dapat membunuh warga Palestina, dan mereka memang melakukannya.Amerika tentu saja mampu, dan mempunyai segala cara politik dan militer untuk menghentikan genosida di Gaza. Penggunaan hak veto oleh Washington untuk mengaktifkan dan memicu genosida menjadikannya tidak hanya sebagai kaki tangan utama dalam genosida Israel tetapi juga dalang dan arsitek utama.Apakah AS benar-benar tidak mampu menekan atau menuntut rezim Israel membuka empat penyeberangan perbatasan untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang cukup kepada 2,3 juta warga Palestina yang kelaparan di Gaza?Seperti yang semakin jelas, kelaparan di Gaza akan segera terjadi. Dan penyakit ini sudah merenggut banyak nyawa.Mengapa AS tidak menjadi dalang utama dalam mematuhi keputusan sementara Mahkamah Internasional, yang menuntut pendudukan Israel mengambil semua tindakan untuk mencegah genosida dan kematian akibat kelaparan?Mengapa AS tidak menghentikan ekspor senjatanya ke rezim Tel Aviv yang digunakan terhadap warga sipil Palestina tidak bersalah di Gaza – yang telah menewaskan hampir 32.000 orang dalam lima bulan terakhir?Pertanyaan-pertanyaan ini, tanpa jawaban, sudah cukup untuk mengungkap penipuan dan kemunafikan pemerintahan Joe Biden mengenai bantuan untuk Gaza dan tujuan sebenarnya dari rencana pelabuhan tersebut.Mengirimkan bantuan ke Gaza tidak membutuhkan waktu 60 hari, namun membuat rencana pembangunan pelabuhan untuk mendirikan pangkalan angkatan laut militer AS yang baru di wilayah tersebut akan membutuhkan waktu 60 hari.Amerika akan memiliki pangkalan militer baru di tepi Gaza, tidak jauh dari Lebanon, dan 400 kilometer dari pangkalan Hmeimim Rusia. Tapi apa yang Amerika inginkan dari pelabuhan terapung ini? Melindungi rezim proksi di Tel Aviv dan para pendukungnya di wilayah tersebut merupakan agenda utama. Juga menekan Hamas untuk menerima persyaratan gencatan senjata Israel, dan membantu tentara Israel dalam kemungkinan invasi ke Rafah, sambil mengirimkan pesan lain ke Hizbullah, Iran, dan dunia Arab.Jika terjadi peralihan perang dari wilayah Palestina ke wilayah tersebut, AS dan sekutunya sedang mempertimbangkan untuk menggunakan “pelabuhan terapung” untuk mengangkut warga Gaza ke negara atau wilayah lain.Kelompok perlawanan di Gaza dan wilayah lainnya menyadari rencana AS-Zionis ini.Bukti di lapangan menunjukkan bahwa pangkalan militer AS ini, ketika dibangun, mungkin tidak akan bertahan lama. Meskipun Amerika Serikat mungkin mampu membangun pangkalan militer di lepas pantai Gaza, Poros Perlawanan juga mampu menenggelamkannya.Taktik yang digunakan oleh perlawanan di Gaza, saat ini, yang membayangkan perang gesekan jangka panjang, didasarkan pada penyergapan dan koordinasi dengan Jihad Islam Palestina serta kelompok perlawanan kecil lainnya yang beroperasi di jalur pantai.Perlawanan Palestina mampu mencapai titik temunya, namun hal ini juga akan menjadi sasaran empuk bagi kelompok perlawanan regional lainnya. Bagaimanapun, darah hampir 13.000 anak ada di tangan Biden.Militer Yaman (Ansarullah), Hashd al-Sha'abi Irak, dan Hizbullah juga siap meluncurkan drone atau rudal jarak jauh mereka jika Amerika benar-benar melanjutkan tindakan bodoh tersebut.Poros Perlawanan telah berulang kali membuktikan sejak tanggal 7 Oktober bahwa mereka mampu melakukan serangan canggih terhadap kepentingan vital militer Israel. Misalnya, dalam seminggu terakhir, Perlawanan Islam di Irak dua kali menyerang Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.Pemerintahan AS saat ini terus mengaitkan kebijakan luar negerinya di Asia Barat dan hubungan internasionalnya dengan keinginan Zionis, dan melaksanakannya demi keuntungan Tel Aviv.Namun langkah ini akan berdampak buruk bagi Washington dan wakilnya yang tidak sah di Tel Aviv.[IT/AR]