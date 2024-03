Blinken: Resolusi Gencatan Senjata Baru AS yang Dikondisikan dengan Pembebasan Tawanan

Antony Blinken, the US Secretary of State

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Washington memberikan rincian lebih lanjut mengenai rancangan resolusi baru untuk gencatan senjata di Gaza, yang menyerukan “gencatan senjata segera terkait dengan pembebasan sandera.”

Amerika Serikat saat ini sedang mengedarkan rancangan resolusi baru untuk dipresentasikan di Dewan Keamanan PBB, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dengan syarat pembebasan tawanan Zionis Israel, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS mengumumkan.Saat berkunjung ke Arab Saudi, Blinken mengatakan kepada outlet berita lokal Al Hadath, "Sebenarnya, kami sebenarnya memiliki resolusi yang kami ajukan saat ini, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera terkait dengan pembebasan tersebut. tentang sandera, dan kami sangat berharap negara-negara akan mendukung hal tersebut,” dan menekankan bahwa hal ini akan mengirimkan “pesan yang kuat.”Blinken telah memulai tur keenamnya ke Timur Tengah, dimulai dengan kunjungan ke Arab Saudi, mengadakan pembicaraan dengan Pangeran Mohammed Bin Salman mengenai perang Israel di Gaza, kemudian menuju ke Mesir pada hari Kamis (21/3), dan diakhiri dengan kunjungan ke Timur Tengah. pendudukan Zionis Israel.“Tentu saja, kami mendukung Israel dan haknya untuk membela diri… namun pada saat yang sama, sangat penting bagi warga sipil yang berada dalam bahaya dan sangat menderita – agar kita fokus pada mereka, kita mengambil tindakan untuk melindungi mereka. mereka adalah prioritas, melindungi warga sipil, memberi mereka bantuan kemanusiaan,” tegas Blinken.Resolusi sebelumnya menuding HamasAS, sejak dimulainya genosida di Gaza, secara konsisten menggunakan hak vetonya terhadap resolusi gencatan senjata, yang terakhir dilakukan pada bulan Februari setelah resolusi gencatan senjata kemanusiaan yang disponsori Aljazair diajukan. AS kemudian mulai melobi untuk gencatan senjata selama enam minggu, di mana gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tawanan akan diberlakukan, sebelum menetapkan rancangan yang ada saat ini.Penting untuk dicatat bahwa Hamas berulang kali mengatakan bahwa setiap proposal yang tidak mencakup hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan [penghentian semua agresi terhadap Gaza, pembebasan tahanan Palestina, penarikan pasukan Zionis Israel dari Gaza, dan rekonstruksi infrastruktur dan pengembalian pengungsi ke rumah mereka] tidak akan dipertimbangkan.Rancangan undang-undang yang beredar di AS sejauh ini menuding Hamas, menyebut gerakan Perlawanan sebagai “organisasi teroris” dan mengklaim bahwa mereka tidak mewakili rakyat Palestina; mereka juga gagal memenuhi tuntutan yang dibuat oleh kelompok tersebut selama negosiasi gencatan senjata.[IT/r]