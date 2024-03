'Israel' Takut Akan 'Efek Bola Salju' dari Embargo Senjata Barat setelah Kanada

Israeli artelery fires toward Gaza

IslamTimes - Media Zionis Israel mengatakan industri militer Zionis Israel khawatir negara-negara lain akan mengikuti keputusan Kanada untuk menghentikan ekspor senjata ke pendudukan di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Kanada memutuskan awal pekan ini untuk menghentikan ekspor senjata ke pendudukan Zionis Israel setelah berbulan-bulan meningkatnya tekanan publik di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza.Meskipun Kanada bukan pemasok senjata utama bagi Zionis “Israel” dibandingkan dengan negara-negara lain, kekhawatirannya adalah bahwa langkah ini dapat menyebabkan tren yang lebih besar di antara negara-negara Barat yang mungkin akan mengikuti jejaknya, sehingga menciptakan efek domino di mana negara-negara tersebut menghentikan penjualan senjata ke entitas tersebut, situs web Israel Globes melaporkan.Kekhawatiran akan efek bola salju yang memberikan tekanan lebih besar pada warga Zionis Israel muncul ketika Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengungkapkan pada hari Kamis (21/3) bahwa, pada hari ke-167 perang di Jalur Gaza, jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan pendudukan Zionis Israel sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 31.988, dan 74.188 lainnya luka-luka.Berdasarkan data dari pemerintah Kanada, ekspor senjata ke entitas tersebut hanya berjumlah $15 juta pada tahun 2022. Selama periode 2019 hingga 2023, impor senjata Zionis Israel dari Kanada hanya menyumbang 0,05% dari total impor militer pendudukan.Sebagai perbandingan, ekspor senjata Inggris ke Zionis "Israel" berjumlah $53 juta pada tahun 2022, sedangkan ekspor senjata Jerman mencapai $35 juta pada tahun yang sama. Sebaliknya, bantuan militer AS kepada entitas tersebut pada tahun 2022 saja mencapai $3,3 miliar.AS menawarkan senjata penyelamat bagi Zionis 'Israel'Dampak yang paling buruk adalah jika AS memutuskan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Zionis “Israel”, yang jumlahnya mencapai miliaran per tahun, dan saat ini menjadi jalur penyelamat bagi perang pendudukan di Gaza.Washington belum menerapkan pembatasan senjata apa pun terhadap Zionis “Israel” sejak tahun 2000, ketika negara itu menolak menjual suku cadang helikopter tempur yang digunakan dalam pembunuhan yang ditargetkan selama Intifada Kedua. Namun keputusan tersebut kemudian dicabut dan bantuan militer senilai $1 miliar ditambahkan setelah 9/11.Dengan jumlah korban jiwa di Gaza kini mencapai 32.000 orang dan PBB memperingatkan akan terjadinya bencana kelaparan akibat kebijakan kelaparan yang dilakukan entitas tersebut, semakin banyak pejabat AS – ditambah dengan sejumlah besar warga Amerika – yang menuntut agar senjata untuk Zionis “Israel” diperiksa dengan cermat, atau ditangguhkan seluruhnya.Namun AS berulang kali mengumumkan bahwa mereka “tidak memiliki batasan” terkait pasokan senjata ke Zionis Israel.Pekan lalu, Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant mengirimkan surat yang ditandatangani kepada Presiden Joe Biden yang mengklaim bahwa entitas tersebut berkomitmen untuk menggunakan senjata AS sesuai dengan hukum internasional. Surat itu juga diduga menjamin pemberian bantuan kemanusiaan yang “didukung AS” ke Gaza.[IT/r]