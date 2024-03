Al-Houthi: Yaman Akan Melakukan Operasi yang Lebih Kuat

Sayyed Abdul Malik Al-Houthi The Yemeni Ansarullah revolutionary leader

IslamTimes - Pemimpin revolusioner Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menekankan bahwa kemampuan Angkatan Bersenjata Yaman telah berkembang pesat, dan hal ini terbukti dalam penggunaan rudal balistik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyerang kapal angkatan laut.

Dalam pidatonya mengenai perkembangan terkini di Yaman dan wilayah tersebut, Al-Houthi mengatakan Amerika Serikat, meskipun memiliki kemampuan dan persenjataan yang canggih, telah gagal, dan mengakui kegagalannya dalam menghalangi dan mencegah operasi Yaman untuk mendukung Palestina.Ia mengungkapkan, tercatat ada 407 serangan udara dan serangan laut yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Yaman, 31 di antaranya terjadi selama pekan ini.Al-Houthi mengumumkan bahwa YAF melakukan 479 operasi untuk mendukung pendudukan Palestina sejak Yaman bergabung dalam pertempuran tersebut, dan menambahkan bahwa pasukan Yaman melakukan operasi tambahan baru di Samudera Hindia minggu ini.Al-Houthi menilai minimnya pergerakan kapal Inggris, Amerika, dan Zionis “Israel” di Laut Merah dan Laut Arab merupakan salah satu indikasi keberhasilan pasukan Yaman.Beliau mendahului perkembangan yang lebih besar, lebih penting dan berpengaruh, tanpa memberikan rincian, dengan mengatakan: “Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kata-kata bisa muncul nanti.”Al-Houthi berhenti pada pentingnya rudal yang mencapai Umm al-Rashrash, dan Samudera Hindia yang berada dalam radius tembakan, mencatat bahwa moral Angkatan Laut AS di kapal perang dan kapal perang yang ditugaskan untuk mendukung pendudukan Zionis “Israel” rendah dan biaya pengiriman kapal musuh meningkat dua kali lipat.Dia menekankan bahwa musuh-musuh Yaman, setelah kegagalan militer, mencari cara-cara yang menipu, dan ini adalah tanda yang jelas dari kegagalan mereka setelah kapal-kapal mereka dibiarkan terbuka meskipun memiliki kemampuan yang canggih, sehingga membuat mereka tercengang.Al-Houthi mengindikasikan bahwa AS berusaha melibatkan pihak lain untuk mengurangi dampak yang ditanggung AS. Dia menunjukkan bahwa ini adalah kebijakan AS dalam semua konflik, di mana Washington membuat cetak biru dan menyerahkan kebebasan bertindak kepada juru bicaranya di Yaman dan pendanaan diberikan kepada Arab Saudi.Al-Houthi berbicara tentang narasi AS yang terus bergerak melawan Yaman untuk memberikan tekanan ekonomi dan kemanusiaan guna menghentikan operasinya dalam mendukung rakyat Palestina. Dia menunjukkan bahwa media adalah bagian dari pertempuran mereka melawan Yaman dan rakyat Palestina.Dia menekankan bahwa rakyat Yaman harus menyadari sepenuhnya bahwa ada kampanye media yang dilakukan oleh Amerika, Zionis “Israel”, dan Inggris.Secara paralel, Al-Houthi mengumumkan bahwa negara-negara Arab menolak membuka koridor darat bagi lewatnya pejuang Perlawanan Yaman untuk berpartisipasi dalam Perlawanan rakyat Palestina melawan pendudukan Zionis “Israel”.Dia menggarisbawahi bahwa meskipun jarak geografis membuat sulit untuk mengirim pejuang, ada peluang bagi rakyat Yaman untuk mengambil sikap komprehensif, di mana masyarakat tertindas dapat memboikot barang-barang AS dan Zionis “Israel” sambil memberikan dukungan media dan sumbangan.Al-Houthi menegaskan, tidak boleh ada umat Islam yang tidak mempunyai pendirian terhadap ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina.Dia menggarisbawahi bahwa mengabaikan teknologi Amerika dan Zionis “Israel” dalam pengawasan, jamming, dan intersepsi berarti kemajuan luar biasa dalam kemampuan Yaman. Dia menekankan bahwa Yaman terus mengembangkan tindakan dan operasinya pada tingkat militer.Meskipun Al-Houthi menekankan bahwa ada rencana yang sangat penting di masa depan untuk melakukan serangan yang lebih berdampak terhadap musuh-musuh Yaman, ia menekankan bahwa apa pun yang dapat dilakukan Sanaa, yang merupakan hak mereka, akan dilakukan tanpa ragu-ragu atau takut akan ancaman musuh.Ia mengingatkan bahwa rakyat Yaman telah mengalami selama sembilan tahun upaya-upaya yang dilakukan AS dan antek-anteknya untuk mengalihkan perhatian mereka dari kejahatan besar dan pengepungan berat yang mereka lakukan terhadap mereka.[IT/r]