Media: Israel Siap Membebaskan Lebih dari 700 Warga Palestina 

A protest outside the US Embassy in Israel, calling on Washington to secure a hostage deal

IslamTimes - Israel telah setuju untuk membebaskan antara 700 dan 800 tahanan Palestina dengan imbalan 40 sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dua outlet berita negara itu melaporkan pada hari Minggu (24/3), mengutip para pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Para tahanan tersebut bisa ditukar dengan 40 sandera Israel yang ditahan oleh Hamas, kata laporanPertukaran ini bisa menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS yang bertujuan untuk menghentikan pertempuran antara Zionis Israel dan kelompok bersenjata yang bermarkas di Gaza, yang telah memasuki bulan kelima.Menurut Channel 12 dan situs Walla, Yerusalem Barat bersedia membebaskan 100 narapidana yang dihukum karena pembunuhan. Namun seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, yang berbicara kepada Times of Israel, bersikap hati-hati dan mengatakan, “Saat ini, kami merasa 50/50 tentang peluang untuk mencapai kesepakatan.”Yerusalem Barat juga dilaporkan siap membahas izin warga Palestina untuk kembali ke bagian utara Gaza.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menolak usulan Hamas untuk melakukan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, dan bersikeras bahwa Pasukan Pertahanan Zionis Israel bertekad untuk memberantas kehadiran kelompok militan di Gaza.Direktur CIA William Burns dilaporkan bertemu dengan delegasi Zionis Israel di Qatar pada hari Sabtu (23/3) sebagai bagian dari upaya AS untuk membujuk IDF agar menghentikan serangannya di Rafah, kota paling selatan Gaza, yang dipenuhi pengungsi secara besar-besaran.Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters setelah pertemuan tersebut bahwa masih ada “kesenjangan yang signifikan” dalam negosiasi, terutama mengenai usulan rasio warga Zionis Israel dan Palestina yang terlibat dalam potensi pertukaran tersebut. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober, setelah militan tersebut melakukan serangan lintas batas, menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera sedikitnya 250 orang. Lusinan tawanan kemudian dibebaskan melalui serangkaian pertukaran, selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November. Sekitar 130 sandera masih ditahan di Gaza, menurut pejabat Zionis Israel.Lebih dari 30.000 warga Palestina telah tewas dalam pemboman Zionis Israel di Gaza dan operasi darat sejak 7 Oktober, menurut layanan kesehatan yang dikelola Hamas.[IT/r]