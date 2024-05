Palestinian in the distruction building

IslamTimes - Pemerintahan Biden dilaporkan telah menawarkan untuk memberikan "informasi intelijen sensitif" kepada Zionis Israel mengenai keberadaan para pemimpin senior Hamas jika negara itu setuju untuk menunda operasi militer besar yang telah lama tertunda di kota Rafah, selatan Gaza.

Sementara Zionis “Israel” bertekad untuk melanjutkan invasinya ke Rafah, AS sedang menjajaki semua opsi untuk membujuk pendudukan agar menghentikan invasi mereka.Dalam upaya untuk menyuap pendudukan Zionis Israel, pemerintahan Biden dilaporkan menawarkan untuk memberikan "informasi intelijen sensitif" kepada Zionis "Israel" mengenai keberadaan para pemimpin senior Hamas, hanya jika mereka dapat menghentikan invasi, yang membuat lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di sana di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.Empat sumber yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh The Washington Post mengatakan bahwa Amerika Serikat "menawarkan bantuan berharga kepada Zionis Israel jika mereka menolak, termasuk intelijen sensitif untuk membantu militer Zionis Israel menentukan lokasi para pemimpin Hamas dan menemukan terowongan tersembunyi kelompok itu."Kekhawatiran AS terhadap invasi RafahMenurut laporan tersebut, pemerintah diduga mengusulkan “membantu pendirian tenda-tenda besar bagi warga Palestina” yang mengungsi dari Rafah, serta diduga “membantu pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi penyediaan bantuan kemanusiaan”.Seorang pejabat senior pemerintah yang mengetahui diskusi tersebut, yang juga tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa Zionis “Israel” telah memberikan jaminan bahwa pasukan pendudukan Zionis Israel tidak akan memasuki Rafah sebelum “mengevakuasi sekitar 800.000 dari sekitar 1 juta warga Palestina yang berlindung di sana.”Gedung Putih pada hari Kamis (9/5) menyampaikan “kekhawatiran” kepada pendudukan Zionis Israel mengenai penggunaan bom berat di Rafah, dan menambahkan bahwa Washington dapat membantu Zionis “Israel” menargetkan para pemimpin Hamas, termasuk Yahya Sinwar.Pada catatan lain, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan hari ini bahwa AS khawatir bahwa tindakan militer yang signifikan di Rafah akan membuat Zionis “Israel” menjadi kurang kuat dalam negosiasi dengan Hamas.“Faktanya, kami juga bisa membantu mereka menargetkan para pemimpin, termasuk [pemimpin Hamas Yahya] Sinwar, yang sejujurnya kami lakukan terhadap Zionis Israel secara berkelanjutan,” katanya.Mengingat bahwa para pejabat AS telah memberikan informasi intelijen kepada Zionis Israel mengenai Hamas, laporan Washington Post muncul setelah dua pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Times of Israel pada hari Jumat bahwa Sinwar tidak bersembunyi di Rafah, mengutip penilaian intelijen baru-baru ini yang menempatkan pemimpin Hamas tersebut di terowongan bawah tanah di daerah Khan Younis. Namun, rencana Zionis Israel untuk menyerang wilayah berpenduduk tetap dilanjutkan.Ancaman invasi Zionis Israel di Rafah yang sedang berlangsungSelama berbulan-bulan, Perdana Menteri Zionis Israel Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk menyerang Rafah, dengan dalih “mengalahkan Hamas,” argumen yang sama yang digunakan saat melakukan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.Meski begitu, Jenderal Cadangan Zionis Israel Israel Gadi Shamni, mantan kepala Divisi Gaza, mengatakan pada hari Sabtu (11/5) bahwa invasi Zionis Israel Israel ke Rafah memiliki tujuan politik dan itu adalah untuk mencegah jatuhnya pemerintahan Netanyahu, seperti dilansir media Zionis Israel Israel.Berbicara kepada i24 News Zionis Israel Israel saat ia mengambil bagian dalam sebuah acara di Bir al-Sabe yang diduduki, Shamni mengatakan bahwa ancaman dari menteri Zionis Israel Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich adalah satu-satunya alasan di balik invasi Rafah karena mereka mengancam akan menggulingkan pemerintah Zionis Israel Israel jika invasi ini tidak selesai.Dia menekankan bahwa mengirimkan pasukan pendudukan Zionis Israel Israel ke medan perang demi mencapai tujuan politik dianggap melanggar garis merah dan menekankan bahwa tidak ada logika di balik pembangunan di Rafah.Kabinet perang Israel pada 10 Mei menyetujui perluasan wilayah invasi Pasukan Pendudukan Zionis Israel Israel di kota Gaza selatan.Keputusan ini terjadi meskipun Presiden AS Joe Biden baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa jika Zionis Israel “Israel” menyerang Rafah, tempat lebih dari satu juta pengungsi Palestina mencari perlindungan, AS akan berhenti memasok peluru artileri, bom untuk jet tempur, dan senjata ofensif lainnya.[IT/r]