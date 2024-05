Hamas: Biden Berkomentar tentang 'Kemunduran' Tawanan dalam Negosiasi Gencatan Senjata

Demonstrators hang a Palestinian flag out a window at the Washington Hilton Hotel, at the White House Correspondents' Association Dinner

IslamTimes - Hamas mengatakan pada hari Minggu (12/5) bahwa pihaknya “dengan cemas” mengikuti pernyataan yang dibuat oleh Presiden Biden bahwa gencatan senjata di Gaza akan mungkin terjadi jika gerakan tersebut membebaskan tawanan Zionis Israel, dan menyebut pernyataan tersebut sebagai “kemunduran” terhadap negosiasi.

Hamas mengatakan sikap Biden sekali lagi menegaskan bias AS terhadap “kebijakan kriminal yang dipimpin” oleh pemerintah Zionis Israel yang mirip Nazi.“Kami mengutuk sikap Presiden AS ini, yang kami anggap sebagai kemunduran dari hasil perundingan putaran terakhir, yang berujung pada persetujuan gerakan tersebut terhadap proposal yang diajukan oleh mediator” di Mesir dan Qatar, dengan sepengetahuan dan pengawasan mediator Amerika, Hamas mengungkapkan dalam sebuah pernyataan.Biden mengklaim pada hari Sabtu (11/5) bahwa gencatan senjata di Gaza akan mungkin terjadi “besok” jika Hamas membebaskan tawanan yang mereka tahan pada 7 Oktober."Zionis Israel mengatakan itu terserah Hamas, jika mereka ingin melakukannya, kita bisa mengakhirinya besok. Dan gencatan senjata akan dimulai besok," kata Presiden AS kepada sekitar 100 orang di acara penggalangan dana di luar Seattle.Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka telah menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan di semua tahap perundingan untuk menghentikan agresi Zionis Israel dan bergerak menuju pencapaian kesepakatan.Pendekatan ini, menurut gerakan tersebut, dimahkotai dengan menyetujui proposal terbaru, sebelum Netanyahu dan pemerintahannya “bergegas untuk membatalkan” kebijakan ini dengan melancarkan agresi mereka terhadap rakyat Palestina di Rafah, Jabalia, dan Gaza sambil juga mengabaikan nyawa warga Palestina. tawanan Zionis Israel.Hamas juga menuduh pemerintah pendudukan Zionis Israel "meningkatkan pembantaian brutal mereka di berbagai wilayah Jalur Gaza" dan "menegaskan kembali upaya mereka untuk melanjutkan perang genosida di Gaza."Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap Biden sekali lagi menegaskan bias AS terhadap “kebijakan kriminal” yang dipimpin oleh pemerintah Israel yang mirip Nazi dan kedok politik serta dukungan militer AS yang terus berlanjut terhadap perang genosida Zionis Israel yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina.Di tempat lain, Hamas mengatakan pernyataan Biden memberi pasukan pendudukan Zionis Israel lebih banyak waktu untuk menyelesaikan operasi penghancuran, pembunuhan, dan pemusnahan di Jalur Gaza.Presiden AS memperingatkan Zionis "Israel" bahwa pemerintahannya akan berhenti memasok peluru artileri dan senjata lainnya jika pasukannya menyerang kota Rafah, di Gaza selatan, dan mengakui bahwa warga sipil Palestina telah terbunuh oleh jatuhnya bom AS.Namun, pasukan pendudukan Zionis Israel menyerbu bagian timur Rafah, bertentangan dengan peringatan AS dan internasional, dan menduduki persimpangan utama Rafah dengan Mesir meskipun Hamas menerima proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator selama negosiasi.[IT/r]