Mantan Penasihat Clinton: Biden ‘Melakukan Semuanya dengan Salah’ 

US President Joe Biden arrival at Seattle-Tacoma International Airport, in SeaTac, Washington

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden berisiko kalah dalam pemilu ulang melawan Donald Trump karena kampanyenya terlalu fokus untuk meraih dukungan dari kubu sayap kiri, dan mengabaikan pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voter) yang dukungannya terbukti menentukan, demikian peringatan mantan penasihat Bill Clinton.

Presiden AS bisa keluar dari Ruang Oval jika ia gagal mendapatkan dukungan dari pemilih moderat, Mark Penn yakinDalam sebuah opini untuk New York Times yang diterbitkan pada hari Minggu (12/5), Mark Penn, yang menjadi penasihat mantan pemimpin AS dan istrinya, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dari tahun 1995 hingga 2008, menyatakan bahwa “Biden melakukan semuanya dengan salah” ketika ini menyangkut kampanye pemilihannya kembali.Menurut Penn, banyak yang percaya bahwa jumlah pemilih yang tinggi harus menjadi prioritas bagi setiap kandidat, karena jumlah pemilih tetap lebih sedikit. Dalam lanskap politik AS saat ini, Biden dan calon terdepan dari Partai Republik, Trump, masing-masing mendapat dukungan kuat dari sekitar 40% populasi negara tersebut, dan hanya 20% yang mendukung, kata penasihat tersebut.Namun, dalam lingkungan politik yang sangat terpolarisasi, 20% dari mereka “memiliki kekuasaan yang tidak proporsional karena potensi mereka untuk beralih,” Penn yakin.Meskipun demikian, para kandidat sering kali diyakinkan bahwa mereka harus memberikan “apa yang ingin mereka dengar” kepada basis mereka agar bisa sampai ke tempat pemungutan suara, kata artikel tersebut. Meskipun hal ini mungkin benar dalam beberapa kasus, basis Demokrat kemungkinan besar tidak akan berdiam diri memikirkan kemenangan Trump pada bulan November, tulis Penn.Pada saat yang sama, para swing voter di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran yang khawatir mengenai imigrasi, inflasi, dan isu-isu besar lainnya “kemungkinan akan membuat Trump kembali menjabat jika mereka tidak tumpul,” menurut mantan penasihat tersebut.“Jika Biden ingin menjabat selama empat tahun lagi, dia harus berhenti diseret ke sayap kiri dan mengambil arah yang berbeda, lebih dekat ke pusat, yang menarik bagi para pemilih yang mendukung kompromi bipartisan terhadap isu-isu inti kita, disiplin fiskal, dan Amerika yang kuat," dia menambahkan.Penn yakin bahwa sebagian besar dari 101.000 pemilih “tidak berkomitmen” yang menolak mendukung Biden atas kebijakannya mengenai perang Zionis Israel-Hamas pada akhirnya akan kembali bergabung karena mereka tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, Biden berpotensi mencari dukungan dari ratusan ribu anggota Partai Republik moderat yang memilih untuk memilih mantan Duta Besar PBB Nikki Haley dibandingkan Trump dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik.Menurut jajak pendapat Wall Street Journal bulan lalu, Trump tetap unggul atas Biden di enam dari tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Sementara itu, jajak pendapat yang dilakukan Financial Times baru-baru ini menemukan bahwa prospek terpilihnya kembali Biden terancam oleh kekhawatiran inflasi, dengan 58% responden tidak menyetujui cara Biden menangani perekonomian.[IT/r]