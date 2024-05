Washington: Israel Membunuh Lebih Banyak Warga Sipil daripada Pejuang Hamas 

Palestinians mourn by the bodies of relatives killed in Israeli bombardment of Gaza

IslamTimes - Serangan udara dan serangan darat Zionis Israel di Gaza telah menyebabkan lebih banyak warga sipil Palestina yang tewas dibandingkan pejuang Hamas, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengakui.

Beberapa tindakan IDF tidak sejalan dengan hukum humaniter internasional, kata Menteri Luar Negeri AS Antony BlinkenSelama penampilannya di program berita TV CBS Face the Nation pada hari Minggu (12/5), Blinken ditanya apakah Washington setuju dengan klaim baru-baru ini oleh Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu bahwa serangan di Gaza sejauh ini telah mengakibatkan kematian 14,000 “teroris” dan 16,000 orang warga sipil.“Ya, benar,” jawab Menteri Luar Negeri Israel. “Israel memiliki proses, prosedur, aturan dan peraturan untuk mencoba meminimalkan kerugian sipil,” namun hal tersebut “belum diterapkan secara konsisten dan efektif. Ada kesenjangan antara maksud yang dinyatakan dan beberapa hasil yang sudah kami lihat,” jelasnya.Blinken menekankan bahwa Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) sedang memerangi “musuh yang bersembunyi di infrastruktur sipil, bersembunyi di belakang warga sipil,” sehingga sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap insiden.“Mengingat totalitas penderitaan warga sipil, baik anak-anak, perempuan, laki-laki… yang terbunuh atau terluka, masuk akal untuk menilai bahwa dalam beberapa kasus, Zionis Israel tidak bertindak sesuai dengan cara yang konsisten dengan hukum humaniter internasional,” katanya.Namun, Menteri Luar Negeri menambahkan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah penilaian, dan diperlukan penyelidikan lebih lanjut agar pemerintahan Presiden AS Joe Biden dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti.Pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengeluarkan laporan yang mengkritik tindakan Zionis Israel dalam perang di Gaza, namun tidak menyebutkan pelanggaran spesifik apa pun yang memerlukan larangan bantuan militer AS kepada sekutunya.Setidaknya, 35.034 orang telah tewas dan 78.755 lainnya terluka dalam serangan IDF di Gaza, menurut data terbaru dari kementerian kesehatan wilayah kantong Palestina, yang tidak membedakan antara warga sipil dan militan dalam laporannya. Israel melancarkan operasi militernya di Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan 250 orang disandera.Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan pekan lalu bahwa ada 14.500 anak-anak dan 9.500 perempuan di antara mereka yang terbunuh di Gaza. The Jerusalem Post melaporkan pada hari Sabtu bahwa PBB sejak itu telah mengurangi separuh perkiraan jumlah kematian di kalangan anak di bawah umur dan perempuan.[IT/r]