Media Israel: Netanyahu Dapat Membahayakan Peringatan Seratus Tahun 'Israel'

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at a ceremony for the 'Remembrance Day for the Fallen of Israel's Wars and Victims of Terrorism' at Yad LeBanim

IslamTimes - Surat kabar Zionis Israel Haaretz membahas kegagalan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak ia kembali berkuasa, dan menyoroti bahwa konsekuensi dari kegagalan ini "parah" dan "terlihat jelas di semua lini."

Dalam editorialnya pada hari Senin (13/5), surat kabar Zionis Israel Haaretz berbicara tentang kegagalan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu sejak kembali berkuasa, mempertanyakan apakah entitas Zionis akan bertahan hingga ulang tahunnya yang ke-100.Artikel tersebut merinci bahwa “Netanyahu berjanji, tujuh tahun yang lalu, untuk melakukan segalanya untuk membela Zionis Israel, hingga mencapai usia seratus tahun berdirinya Zionis Israel,” dan menambahkan bahwa “seperti yang diharapkan, dia melakukan kebalikan dari apa yang dia janjikan dengan melemahkan dan membongkar Zionis Israel, mengancam keberadaan entitas tersebut."Sesuai dengan artikel tersebut, sejak Netanyahu kembali berkuasa sebagai kepala pemerintahan Kahanite dan Haredi, misinya adalah untuk membubarkan rezim tersebut, meremehkan bagaimana amandemen peradilan dapat melemahkan Zionis “Israel” dan memicu apa yang mereka gambarkan sebagai perang multi-front. menambahkan bahwa "dia berjalan dengan mata terbuka ke dalam perangkap yang dibuat oleh pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, pada tanggal 7 Oktober."“Sejak perang pecah, Netanyahu fokus pada kelangsungan politiknya sebagai tujuan tertingginya,” menurut Haaretz, yang menyatakan bahwa “dia menolak memikul tanggung jawab atas kegagalan tersebut, dan terus memecah belah masyarakat, memprovokasi konflik di antara mereka, mendorong kudeta terhadap rezim tersebut, dan membawa Zionis Israel ke dalam konfrontasi yang membawa bencana dengan Amerika Serikat dengan menolak penyelesaian politik apa pun untuk hari berikutnya, dan bersikeras untuk bekerja di Rafah.”Sejak pecahnya perang, tulis Haaretz, Netanyahu memprioritaskan kelangsungan politiknya di atas segalanya. Perlu dicatat bahwa ia dengan tegas menghindari tanggung jawab atas kegagalan apa pun, malah memilih untuk menabur perpecahan di antara masyarakat, menghasut konflik, menganjurkan kudeta terhadap rezim, dan mendorong Zionis "Israel" ke dalam konfrontasi yang membawa bencana dengan Amerika Serikat dengan menolak tindakan politik apa pun. pemukiman dan bersikeras menyerang Rafah.Surat kabar tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa “dampak parah dari pengabaian Netanyahu terlihat jelas di semua lini.” Akibatnya, 132 tawanan tetap berada di Jalur Gaza, dan pemukiman di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Palestina telah ditinggalkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai pemukiman kembali mereka di masa depan. Selain itu, rute pelayaran penting ke Umm al-Rashrash [Eilat] telah ditutup, dan maskapai penerbangan internasional telah menghentikan operasinya di Bandara Ben Gurion.Selain itu, peringkat kredit Zionis “Israel” telah anjlok, dengan defisit dan inflasi yang berada di ambang eskalasi. Pada saat yang sama, Iran telah meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Zionis “Israel”, memperlihatkan ketidakmampuannya untuk “mempertahankan diri tanpa bantuan.” Ia menambahkan bahwa, "Saat ini, Zionis Israel menghadapi tuduhan genosida, dan Netanyahu sendiri sedang diawasi sebagai kandidat." Hal ini disertai dengan surat perintah penangkapan internasional, bertepatan dengan keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan pengiriman senjata ke tentara Zionis Israel.Surat kabar tersebut mengamati bahwa "Netanyahu masih memiliki kesempatan untuk mengambil langkah penting dalam menyelamatkan Israel. Dia harus mengundurkan diri, menerima pertanggungjawaban atas bencana 7 Oktober dan kerugian perang, dan membebaskan Israel dari cengkeraman pemerintahan menindas yang dia miliki. didirikan."Laporan tersebut menyimpulkan dengan menegaskan bahwa "hanya melalui tindakan ini akan ada peluang untuk menghentikan perang, memulihkan Zionis Israel, dan memperbaiki hubungan luar negerinya, sehingga membuka jalan bagi bangsa ini untuk memperingati seratus tahun berdirinya negara tersebut."Netanyahu membahayakan orang YahudiDalam konteks yang sama, sebuah laporan oleh The New York Times menulis bahwa kemenangan berkelanjutan di Gaza tidak akan terwujud bagi Netanyahu, karena ia membahayakan kaum Yahudi di seluruh dunia dan merusak tujuan strategis AS di Timur Tengah.Penangguhan sementara pengiriman senjata ke Zionis "Israel" yang dilakukan Presiden AS Joe Biden bukanlah sumber ketegangan antara AS dan pendudukan – kebijakan Netanyahu adalah sumbernya.Friedman mengatakan penangguhan sementara ini “disayangkan”, karena hal ini memungkinkan Netanyahu untuk menunjukkan bahwa mungkin bukan Biden yang mengancam Zionis “Israel”, melainkan Netanyahu. Tujuh bulan setelah perang di Gaza, apa yang disebut sebagai “tujuan” Netanyahu masih jauh dari tercapai.[IT/r]