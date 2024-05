Sayyid Nasrallah kepada Israel: Untuk Kembali ke Utara, Akhiri Perang di Gaza

Sayyed Hassan Nasrallah, The Secretary-General of Hezbollah

IslamTimes - Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa kelanjutan operasi Perlawanan Lebanon dan front Gaza adalah “masalah yang sudah diselesaikan dan tidak dapat didiskusikan.”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menegaskan bahwa front Lebanon terus melanjutkan, dalam berbagai bentuk dan metode, operasinya untuk mendukung Perlawanan di Jalur Gaza dan menerapkan aturan keterlibatannya sendiri.Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan delapan tahun kemartiran Komandan Mustafa Badreddin, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa kelanjutan operasi Perlawanan Lebanon dan front Gaza adalah “masalah yang sudah diselesaikan dan tidak dapat didiskusikan.”Sayyid Nasrallah menegaskan kembali bahwa salah satu tujuan Perlawanan Palestina dan Poros Perlawanan yang dideklarasikan sejak awal pertempuran Banjir Al-Aqsa adalah untuk menghidupkan kembali perjuangan Palestina, mengingatkan dunia akan Palestina yang terlupakan, dan menegakkan hak-hak rakyatnya di wilayah pendudukan dan diaspora.“Adegan paling penting yang mencerminkan kemenangan Perlawanan adalah ketika delegasi #PBB Zionis Israel mengangkat foto pemimpin Yahya al-Sinwar,” tegasnya.Sekretaris Dia menyebutkan bahwa beberapa penguasa Arab akan menandatangani sertifikat kematian perjuangan Palestina melalui normalisasi hubungan dengan pendudukan Zionis Israel, yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.Dia juga mencatat bahwa beberapa rezim dan media Arab kini mempromosikan entitas pendudukan Zionis Israel sebagai "satu-satunya negara demokratis" di wilayah tersebut.Di internal Lebanon, dan khususnya mengenai kasus pengungsi Suriah, Sekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan bahwa ada "konsensus untuk mengatasi masalah ini," dan menjelaskan bahwa pertemuan Parlemen Lebanon, Rabu depan, adalah "kesempatan untuk menyampaikan proposal praktis" untuk tujuan ini.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa semua orang mendukung kembalinya pengungsi Suriah ke negara mereka, kecuali beberapa organisasi non-pemerintah, yang berarti bahwa "hambatan utama yang menghalangi kembalinya pengungsi Suriah ke negara mereka adalah AS dan UE."Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah mengingat kembali kunjungannya ke Suriah di mana ia bertemu, beberapa tahun yang lalu, dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang mendorong kembalinya para pengungsi ke al-Qusayr, dan menekankan bahwa “mereka yang menghalangi mereka untuk melakukan hal yang sama,” begitu pula organisasi-organisasi yang didanai Uni Eropa.”Pemimpin Perlawanan Lebanon menganggap bahwa “komunikasi dengan pemerintah Suriah tidak dapat dihindari untuk memastikan kembalinya para pengungsi,” dan menekankan bahwa sebuah delegasi harus dibentuk untuk mengunjungi negara-negara, seperti Amerika Serikat, untuk meyakinkan mereka tentang perlunya kepulangan pengungsi tersebut.Ia juga menyerukan “pengambilan sikap nasional Lebanon untuk membuka laut bagi pengungsi Suriah yang secara sukarela berangkat ke Eropa,” dan menjelaskan bahwa pada saat itulah negara-negara Barat dan Uni Eropa “akan bergegas ke Lebanon dan membayar 20 miliar dolar, bukan satu dolar untuk mencegahnya ketika keputusan seperti itu Pemimpin Perlawanan Lebanon juga mengindikasikan bahwa pendirian Damaskus mengenai perjuangan Palestina adalah tegas dan konsisten, serta menegaskan bahwa tujuan di balik keterlibatan Hizbullah dalam perang di Suriah adalah untuk menjaga negara tersebut tetap berada dalam Poros Perlawanan.Mengenai kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan bahwa Martir Sayyed Mustafa Badreddine pantas mendapatkan medali untuk setiap perjalanan hidupnya sebagai pejuang kemerdekaan dan pejuang, sebagai individu yang terluka, sebagai tawanan, sebagai komandan, sebagai orang yang berprestasi dan sebagai seorang martir.Dia menekankan bahwa seluruh dunia "telah menerima kenyataan ini," seraya menambahkan bahwa inilah sebabnya Amerika menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa tidak ada solusi bagi Front Utara tanpa gencatan senjata di Gaza.Pemimpin Perlawanan berbicara kepada para pemukim di wilayah utara Palestina yang ingin kembali ke pemukiman mereka, menyerukan mereka untuk menekan pemerintah mereka agar mengakhiri agresi di Jalur Gaza. strategis.”Pemimpin Perlawanan menyinggung jajak pendapat Zionis Israel mengenai kepercayaan terhadap Zionis "Israel" sebagai "negara" dan tentaranya, dan menyoroti bahwa setidaknya 30% pemukim percaya bahwa Zionis "Israel" tidak dapat dihuni.Pemimpin Hizbullah menganggap bahwa “pencapaian nyata” adalah kegagalan Zionis “Israel”, yang didukung oleh Barat, untuk mendapatkan kembali tawanannya atau meraih kemenangan, belum lagi ketidakmampuannya untuk melindungi kapal-kapalnya dari rudal yang diluncurkan dari jarak ribuan kilometer.Sayyed Nasrallah menambahkan bahwa “citra pencegahan” dalam entitas pendudukan Zionis Israel menurun, terutama setelah Operasi Janji Sejati Iran.Dalam konteks yang sama, ia menyebutkan bahwa para jenderal senior Zionis Israel mengatakan bahwa Netanyahu, melalui desakannya pada perang, “membawa kita ke jurang yang dalam,” dan mencatat bahwa Zionis Israel juga berbicara tentang “pengurangan setiap hari di Gaza, di garis depan pendukung, dan di garis depan ekonomi."Dia menambahkan bahwa Zionis “Israel” takut menarik diri dari Gaza karena itu berarti kekalahannya, yang merupakan bencana bagi entitas tersebut, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Zionis Israel “tidak memiliki visi untuk hari setelah perang.”Mengingat hal ini, Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa pendudukan Israel "menghadapi jalan buntu dan sedang mencari gambaran kemenangan," sambil menunjukkan bahwa "Netanyahu ingin menyerang Rafah untuk menghindari gambaran kekalahan."Mengenai usulan mediator yang disetujui Hamas, Sayyid Nasrallah mengatakan hal itu mengejutkan Netanyahu karena berarti kekalahan dan kemenangannya bagi Hamas (karena memenuhi tuntutan Hamas).Oleh karena itu, “pendudukan Zionis Israel mempunyai dua pilihan, kembali ke dokumen mediator, yang berarti kekalahan bagi Zionis Israel, atau melanjutkan [perang],” tegasnya.Dalam konteks yang berbeda namun terkait, Sekretaris Jenderal Hizbullah berbicara tentang berlanjutnya dukungan AS terhadap pendudukan Zionis Israel dalam perang di Gaza, dan menekankan bahwa “bahkan jika Amerika Serikat menghentikan perjanjian senjata yang ditujukan untuk Zionis Israel, mereka akan mengizinkannya kembali karena ini merupakan penipuan Amerika karena apa yang terjadi tidak lebih dari perselisihan taktis antara Amerika Serikat dan Zionis Israel.”“Teater yang kita saksikan saat ini tidak bisa menipu siapa pun, karena Washington mendukung Zionis Israel [apa pun yang terjadi],” tegasnya.Lebih lanjut, Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa apa yang terjadi di platform PBB dan Mahkamah Internasional menegaskan dukungan AS yang terus-menerus dan tanpa henti terhadap Zionis “Israel” dan bahwa posisi AS tidak berubah sama sekali.Sayyid Nasrallah juga menunjukkan bahwa salah satu hasil paling signifikan dari perang ini adalah pengakuan Zionis “Israel” bahwa mereka tidak meraih kemenangan, dan menyoroti bahwa 70% pemukim Zionis Israel menuntut pengunduran diri Kepala Staf Herzi Halevi.Ia juga menekankan bahwa Operasi Banjir Al-Aqsa, ketahanan masyarakat, dan gambaran darah anak-anak dan perempuan di Gaza dan Lebanon selatan telah menunjukkan warna sebenarnya dari Zionis "Israel".Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Martir Badreddine "hadir di semua medan perang, seperti halnya semua martir, terutama para pemimpinnya," dan menjelaskan bahwa Perlawanan yang berjuang saat ini adalah "hasil kumulatif dari para pemimpin dan pejuang di masa lalu dan sekarang serta mereka yang akan bergabung, kapan saja di masa depan."