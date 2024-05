Nilai Universal Pancasila Dinilai Selaras dengan Generasi Muda

Islam Times - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia', Kamis, di Ciputat, Banten (16/5/2024).

Kuliah Umum yang diadakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo."Buku yang akan kita bahas hari ini adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato "To Build The World Anew" oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan oleh UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila.", ungkap Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Kepala BPIP.Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren."BPIP terus berikhtiar untuk mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," tambahnya.Keynote Speech dari Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' tersebut diisi oleh Dewan Pakar BPIP Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., M.H., M.Si."Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' yang digagas oleh Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci pada bahwasanya, roh semua manusia bangsa indonesia adalah Pancasila. Dengan kerjasama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, Kita terus dorong Pancasila," tegasnya.Ir. Prakoso, M.M. selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila."Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.", jelasnya.Tidak lupa, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.", tuturnya.