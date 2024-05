AS: Serangan Udara Israel yang Mematikan Tidak Melewati Garis Merah 

John Kirby juru bicara Dewan Keamanan Nasional

IslamTimes - AS tidak akan menghentikan pengiriman senjata ke Zionis Israel sebagai tanggapan atas serangan udara baru-baru ini terhadap kamp pengungsi di Rafah, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan. Kirby menambahkan bahwa AS tidak menganggap operasi Zionis Israel di Rafah sebagai sebuah invasi.

AS tidak akan melakukan “perubahan kebijakan” apa pun setelah 45 warga Palestina tewas dalam kebakaran di kamp pengungsi, kata John KirbySetidaknya 45 warga Palestina tewas ketika jet Zionis Israel membom kota Rafah di Gaza selatan pada hari Minggu (26/5), menyebabkan kebakaran besar di sebuah kamp yang menampung para pengungsi. Militer Zionis Israel bersikeras bahwa mereka menggunakan “amunisi presisi” untuk membunuh dua komandan Hamas, namun laporan media menunjukkan bahwa pecahan peluru dari serangan tersebut menyulut tangki bahan bakar di dekat sasaran yang dituju.“Sebagai akibat dari serangan pada hari Minggu ini, saya tidak memiliki perubahan kebijakan untuk dibicarakan,” kata Kirby pada sebuah pengarahan pada hari Selasa (28/5). “Itu baru saja terjadi. Zionis Israel akan menyelidikinya. Kami akan sangat tertarik dengan apa yang mereka temukan dalam penyelidikan tersebut. Dan kita akan lihat ke mana arahnya setelah itu.”“Di sini tidak ada tolok ukur atau kuota” untuk menentukan berapa banyak warga sipil yang tewas yang diperlukan AS untuk menghukum Zionis Israel, Kirby menambahkan.Awal bulan ini, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa ia akan menghentikan pengiriman bom dan peluru artileri ke Zionis Israel jika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu melancarkan invasi darat ke Rafah, tempat lebih dari satu juta pengungsi Palestina berlindung. Meskipun pasukan Zionis Israel telah mengirimkan tank ke wilayah timur Rafah dan mengambil kendali perbatasan antara kota tersebut dan Mesir, Kirby mengatakan bahwa Washington tidak menganggap operasi ini sebagai invasi skala penuh.“Kami masih tidak percaya bahwa operasi darat besar-besaran di Rafah dapat dilakukan,” katanya. “Kami masih tidak ingin melihat Zionis Israel, seperti yang kami katakan, menyerang Rafah dengan unit-unit besar di wilayah yang luas. Kami masih mempercayai hal itu, dan kami belum melihatnya saat ini.”Serangan udara hari Minggu memicu gelombang kecaman internasional, dan mengintensifkan seruan agar Zionis Israel menghentikan operasi di Rafah. Kirby mengakui kritik tersebut, dengan menyatakan bahwa “bukanlah kepentingan terbaik Zionis Israel” untuk menjadi “semakin terisolasi di panggung dunia.”Dalam pidatonya di parlemen pada hari Senin, Netanyahu menyebut serangan itu sebagai “kesalahan tragis” dan berjanji akan menyelidikinya.Namun, beberapa jam kemudian, penembakan dan serangan udara Israel menewaskan 16 orang lainnya di wilayah yang sama di Rafah, menurut Bulan Sabit Merah Palestina. Pada Selasa sore, serangan pesawat tak berawak Israel menewaskan sedikitnya 21 orang di dekat rumah sakit lapangan PBB di sebelah barat kota tersebut, kata kementerian kesehatan Gaza.Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militan tersebut membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang dalam serangan mendadak terhadap negara Yahudi tersebut pada tanggal 7 Oktober. Lebih dari 36.000 warga Palestina telah terbunuh dalam beberapa bulan pertempuran setelahnya, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza.[IT/r]