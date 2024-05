Pejabat Negara Lainnya, Stacy Gilbert, Mengundurkan Diri karena Kebijakan 'Gaza' Biden 

Stacy Gilbert, US State Department official

IslamTimes - Laporan pengunduran diri Gilbert adalah tanggapan terhadap memo presiden NSM-20 yang dikeluarkan oleh Biden yang mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menilai apakah penggunaan senjata AS oleh Zionis Israel di Gaza melanggar hukum AS atau HHI.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Stacy Gilbert, mengundurkan diri minggu ini karena ketidaksepakatan dengan laporan yang baru diterbitkan yang mengklaim bahwa Zionis "Israel" tidak memblokir bantuan ke Gaza, menurut The Washington Post, mengutip dua pejabat.Gilbert bertugas di Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri, dan, pada hari Selasa (28/5), dia mengirim email kepada staf yang menyatakan keyakinannya bahwa Departemen Luar Negeri salah dalam kesimpulannya bahwa Zionis “Israel” tidak berada di belakang menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza, menurut pejabat yang membaca surat itu.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menanggapi ketika ditanya tentang pengunduran diri Gilbert, dengan mengatakan, "Kami telah menjelaskan bahwa kami menyambut beragam sudut pandang dan percaya bahwa hal itu membuat kami lebih kuat."Juru bicara tersebut terus mengklaim bahwa departemen tersebut akan terus menerima banyak sudut pandang dalam proses pembuatan kebijakan.Mantan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul, yang merupakan pejabat pertama yang mengundurkan diri karena kebijakan Biden di Gaza, menulis di LinkedIn tentang Gilbert, "Pada hari ketika Gedung Putih mengumumkan bahwa kekejaman terbaru di Rafah tidak melewati garis merahnya, pengunduran diri ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Biden akan melakukan apa pun untuk menghindari kebenaran."“Ini bukan sekadar kisah keterlibatan atau ketidakmampuan birokrasi – ada orang-orang yang menandatangani transfer senjata, orang-orang yang menyusun memo persetujuan transfer senjata, ada orang-orang yang menutup mata,” lanjutnya. "Orang-orang yang bisa bersuara, orang-orang yang mempunyai tanggung jawab besar untuk berbuat baik, dan komitmen seumur hidup terhadap hak asasi manusia – yang pilihannya adalah membiarkan birokrasi berfungsi seperti biasa."Laporan pengunduran diri Gilbert merupakan tanggapan terhadap memo presiden yang dikenal sebagai NSM-20 yang dikeluarkan oleh Biden pada bulan Februari yang mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menilai apakah penggunaan senjata AS oleh Israel di Gaza melanggar hukum kemanusiaan AS atau internasional dan mencakup pemeriksaan apakah bantuan kemanusiaan sengaja dihalangi.Namun, laporan tersebut menyimpulkan bahwa meskipun “bantuan masih belum mencukupi,” AS “saat ini tidak menilai bahwa pemerintah Zionis Israel melarang atau membatasi pengangkutan atau pengiriman bantuan kemanusiaan AS.”Gilbert mengatakan Zionis "Israel memblokir bantuan untuk mencapai Gaza yang terus terhambat dalam beberapa minggu sejak laporan tersebut dikeluarkan. Namun, meskipun sebagian besar organisasi bantuan dan kemanusiaan menyebutkan adanya hambatan besar, laporan tersebut menemukan bahwa tidak ada cukup alasan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Zionis “Israel”.Juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan lebih lanjut bahwa “kami terus menekan pemerintah Zionis Israel untuk menghindari tindakan yang merugikan warga sipil dan segera memperluas akses kemanusiaan ke dan di dalam Gaza. Hal ini termasuk memfasilitasi penyediaan bantuan untuk menyelamatkan nyawa, memungkinkan masuknya bahan bakar, dan memastikan kebebasan bergerak yang aman bagi para aktivis kemanusiaan.”Dua minggu yang lalu, seorang staf Departemen Dalam Negeri menjadi pejabat politik Yahudi pertama yang mengundurkan diri secara terbuka sebagai protes terhadap dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap perang Zionis “Israel” di Gaza.Lily Greenberg Call, asisten khusus kepala staf di Departemen Dalam Negeri, menuduh Joe Biden mengeksploitasi orang-orang Yahudi untuk membenarkan kebijakan AS dalam perang Israel di Gaza.Departemen Luar Negeri AS menyaksikan gelombang besar pengunduran diri pada bulan April dan bulan-bulan sebelumnya.Pengunduran diri Dr. Annelle Sheline dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan Departemen Luar Negeri menandai kepergian paling menonjol dari departemen tersebut sejak Josh Paul, seorang pejabat senior di Biro Urusan Politik-Militer, menyatakan departemen tersebut berhenti.Hala Rharrit, yang telah menjadi petugas dinas luar negeri selama lebih dari 18 tahun, mengundurkan diri bulan lalu, dengan mengatakan, “Kami tidak punya alasan untuk berpijak lagi,” dan menambahkan bahwa upaya AS untuk menghentikan perang Zionis Israel di Gaza adalah kebijakan “gagal.”Tariq Habash, mantan penasihat kebijakan yang mengundurkan diri pada bulan Januari, lebih lanjut menyatakan bahwa surat anonim yang mendesak Biden untuk mengubah kebijakan “Israel” “tidaklah cukup lagi” dan meminta pejabat lain untuk mengundurkan diri, baik secara terbuka atau tidak.Keberatan di kalangan tentaraAda juga Aaron Bushnell, Penerbang AS yang melakukan pembakaran diri sebagai protes atas peran dan kebijakan AS di Gaza. Selanjutnya, untuk memperingati Bushnell, sejumlah veteran AS membakar seragam mereka sebagai protes atas kebijakan AS di Jalur Gaza dan dukungan tanpa syarat pemerintah untuk Zionis "Israel".Seorang perwira Angkatan Darat yang ditugaskan di Badan Intelijen Pertahanan telah mengundurkan diri bulan ini sebagai protes atas dukungan AS terhadap Zionis "Israel", yang menurutnya, telah "memungkinkan dan memberdayakan" pembunuhan warga sipil Palestina.Mayor Harrison Mann mengumumkan pengunduran dirinya dan menjelaskan alasannya meninggalkan layanan tersebut dalam sebuah postingan di LinkedIn."Beberapa bulan terakhir ini kita dihadapkan pada gambar-gambar paling mengerikan dan memilukan yang bisa kita bayangkan - terkadang muncul di berita di ruang kita sendiri - dan saya tidak dapat mengabaikan hubungan antara gambar-gambar itu dan tugas saya di sini. Hal ini membuat saya sangat malu dan bersalah. ," tulis Mayor Harrison Mann dalam postingan tersebut,Menurut surat pengunduran dirinya, yang ia posting di akun LinkedIn pribadinya, pada hari Senin, Mann mengundurkan diri sebagai protes atas dukungan tanpa syarat AS kepada Zionis “Israel” yang mengakibatkan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.Mann tidak asing dengan kebijakan AS di Timur Tengah, karena biografinya menunjukkan bahwa ia telah berfokus pada Timur Tengah dan Afrika selama kurang lebih setengah dari 13 tahun karirnya dan mencatat bahwa ia sebelumnya pernah bekerja di Kedutaan Besar AS di Tunis.[IT/r]