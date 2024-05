Gelombang Laut Gaza Vs Dermaga Terapung AS

Islam Times - Setidaknya empat kapal Amerika yang direncanakan untuk menarik dermaga bantuan terapung yang dibangun AS ke pantai Gaza dilaporkan mengalami kerusakan serius.

Dilansir dari Alwaght, Channel 12 Israel melaporkan bahwa gelombang laut yang kuat memaksa sebagian dermaga ke tepi kota pelabuhan Ashdod. Pada saat yang sama, muncul rekaman yang menunjukkan upaya pasukan Amerika dan angkatan laut Israel untuk menghubungkan bagian yang terpisah ke kapal Amerika untuk menariknya kembali ke pantai Gaza.Pada 16 Mei, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan selesainya pembangunan dermaga terapung di pantai Gaza. Sejak awal, banyak yang mengkritik pembangunan struktur ini. Pasca pengumuman jebolnya dermaga ini, banyak reaksi yang muncul, antara lain dari Abel al-Bari Atwan, seorang analis dunia Arab, yang menyinggung rusaknya dermaga akibat badai tersebut, dengan mengatakan, “Perairan Gaza bersama bangsa Palestina dan menunjukkan kemarahan dan solidaritas mereka terhadap bangsa ini dan menghantamkan gelombang dahsyat mereka ke dermaga terapung."Jaringan berita RT, mengutip sumber-sumber Amerika, melaporkan bahwa dermaga tersebut menelan biaya US$320 juta. Namun ada pertanyaan: Apakah struktur laut ini tersedia bagi Gaza yang dilanda perang dan warga sipil yang kehilangan tempat tinggal?Kerusakan serius pada dermaga, yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber Arab dan Israel, menunjukkan bahwa struktur tersebut setidaknya dalam praktiknya belum efektif sejauh ini.Menurut laporan yang diterbitkan oleh Mohammad Shahadah, seorang aktivis media Arab dan pakar di Euro-Med Human Rights Monitor, Gaza membutuhkan lebih dari 500 truk bantuan setiap hari, namun bantuan yang disediakan oleh dermaga Amerika kurang dari 20 truk setiap hari, yang jumlahnya sangat terbatas dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan rata-rata masyarakat Gaza. Craig Moukheiber, mantan Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Kantor New York, mempertanyakan rencana AS untuk mengirim bantuan ke Gaza melalui dermaganya. Moukheiber, yang mengundurkan diri dari PBB tahun lalu, dalam pesan X-nya menyebut dermaga itu sebagai "daun ara untuk menutupi keterlibatan AS dalam genosida & penghancuran UNRWA." Dia menambahkan, Dermaga tersebut “tidak memberikan dampak berarti terhadap bantuan untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza” dan “Israel terus memblokir bantuan di semua penyeberangan.”Ada kritik serius terhadap keputusan Biden untuk membangun dermaga terapung ini, dan beberapa ahli mempertanyakan inisiatif presiden AS tersebut.: Banyak yang menyebut dermaga terapung Biden sebagai langkah elektoralnya untuk mengurangi tekanan dan kritik terhadap Gedung Putih dari kelompok hak asasi manusia. Faktanya, banyak kritik terhadap Biden dan Partai Demokrat karena mendukung Netanyahu dalam perang Gaza, dan banyak yang menyebut Biden sebagai kaki tangan kejahatan perang di Gaza. Oleh karena itu, tampaknya presiden AS mencoba menunjukkan wajah kemanusiaan dengan membangun dermaga, padahal menurut para kritikus, dia bisa saja meminta untuk menghentikan perang dan mencabut blokade terhadap Gaza daripada membangun dermaga.: Bagian lain dari kritik terkait dermaga ini dimotivasi oleh pemikiran bahwa dengan melakukan hal tersebut, AS menganggap blokade Gaza dapat dibenarkan. Meskipun pengepungan Gaza adalah tindakan ilegal dan tidak manusiawi, bahkan ICJ dalam keputusan terbarunya menyerukan pencabutan pengepungan tersebut. Seruan agar blokade Gaza dicabut oleh mahasiswa Amerika yang melakukan protes juga telah dilakukan selama dua bulan terakhir di kampus-kampus. Namun Biden dan Gedung Putih menutup telinga terhadap protes pro-Palestina ini.[IT/AR]