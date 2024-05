Politico: Netanyahu 'Kecewa' dengan Penolakan Biden terhadap Sanksi ICC

Netanyahu is War Crime

IslamTimes - Politico melaporkan pada hari Rabu(29/5) bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia “terkejut dan kecewa” oleh pemerintahan Biden karena penolakannya untuk mendukung sanksi terhadap ICC yang berupaya menangkapnya.

Sejak dimulainya perang di Gaza, kesenjangan antara kepemimpinan Zionis Israel dan Amerika semakin melebar secara drastis.Sikap ini menandai kebalikan dari indikasi sebelumnya Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa pemerintah akan mempertimbangkan sanksi sebagai tanggapan atas tindakan pengadilan.Netanyahu mengkritik perubahan ini dalam sebuah wawancara baru-baru ini di The Morgan Ortagus Show, dengan mengatakan: "Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sebenarnya akan mendukung rancangan undang-undang sanksi."“Saya pikir itu masih merupakan posisi Amerika karena ada konsensus bipartisan beberapa hari yang lalu,” tambahnya. "Sekarang Anda bilang ada tanda tanya [...] dan sejujurnya saya terkejut dan kecewa."Sejak dimulainya perang di Gaza, kesenjangan antara kepemimpinan Zionis Israel dan AS tampaknya semakin melebar secara drastis meskipun AS terus mempersenjatai genosida yang dipimpin Zionis Israel di Gaza.Ketika pemerintahan Biden sedang mendiskusikan bagaimana menanggapi surat perintah penangkapan tersebut, Partai Republik menganjurkan rancangan undang-undang sanksi, sementara Partai Demokrat mempertimbangkan sikap mereka.Biden awalnya mengecam keputusan ICC sebagai keputusan yang "keterlaluan" namun kemudian memperingatkan agar tidak dikenakan sanksi.Awal bulan ini, anggota Kongres Elise Stefanik dan Chip Roy memperkenalkan rancangan undang-undang yang memberikan sanksi kepada ICC karena menyelidiki warga negara dan sekutu AS, termasuk Zionis "Israel".RUU tersebut mengusulkan pencabutan visa dan pemblokiran akses properti. Namun, Biden menentang sanksi terhadap pengadilan tersebut, dan lebih memilih tindakan alternatif melalui kerja sama dengan Kongres.Netanyahu membela Zionis Israel terhadap tuduhan menahan bantuan kemanusiaan dari Gaza dan menekankan upaya untuk melindungi warga sipil.Sementara itu, kelompok bantuan terus menuduh Zionis “Israel” menghalangi masuknya bantuan dan membuat kondisi kerja menjadi sangat tidak aman dan sulit.Meskipun ada korban sipil, pemerintahan Biden tetap mendukung tindakan Zionis “Israel” di Gaza, menandakan tidak ada perubahan kebijakan terhadap sekutu tersebut.Pada catatan terkait, The Guardian melaporkan pada hari Selasa bahwa mantan kepala Mossad Yossi Cohen baru-baru ini mengancam mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda untuk menekannya agar meninggalkan penyelidikan kejahatan perang Zionis Israel.Laporan yang dibagikan kepada pejabat ICC mengatakan bahwa dia dilaporkan mengatakan kepadanya, "Anda harus membantu kami dan biarkan kami menjaga Anda. Anda tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang dapat membahayakan keamanan Anda atau keluarga Anda."Salah satu orang mengatakan Cohen menerapkan “taktik tercela” terhadapnya karena perilakunya disamakan dengan “menguntit.”[IT/r]