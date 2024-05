Pengacara Mendesak ICC Menggunakan Pasal 70 untuk Menuntut 'Israel' atas Provokasi ICC

International Criminal Court [ICC].jpg

IslamTimes - Pengacara mengkonfirmasi bahwa “siapa pun yang berusaha menghalangi, mengintimidasi, atau secara korup mempengaruhi pejabat ICC” dapat dituntut berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

Menyusul pengungkapan The Guardian mengenai Mossad Zionis Israel yang mengintimidasi dan mengancam mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda selama sembilan tahun terakhir, para pengacara dan pakar hukum langsung membuktikan lebih lanjut betapa Zionis "Israel" telah mengolok-olok hukum internasional.Toby Cadman, pengacara hukum pidana dan kemanusiaan internasional yang berbasis di Inggris, mengatakan temuan tersebut “sangat meresahkan” dan mengandung tuduhan yang “merupakan upaya untuk memutarbalikkan jalannya keadilan melalui penggunaan ancaman” terhadap Bensouda.“Sangat jelas bahwa hal-hal ini berada dalam yurisdiksi ICC, khususnya berdasarkan pasal 70 undang-undang tersebut. Siapa pun yang berusaha menghalangi penyelidikan independen jaksa harus menghadapi konsekuensinya,” lanjutnya.Matt Cannock, kepala Pusat Keadilan Internasional Amnesty International di Den Haag, mengatakan, “Sangat jelas bahwa banyak contoh yang disorot dalam pelaporan ini merupakan [pelanggaran Pasal 70]. Tuduhan seperti itu harus diajukan terhadap siapa pun yang berusaha menghalangi, mengintimidasi, atau secara korup mempengaruhi para pejabat ICC.”Asisten profesor hukum pidana di Universitas Fraser Valley di Kanada, Mark Kersten, berkata, “Sulit membayangkan upaya yang lebih terang-terangan untuk melakukan campur tangan secara salah dalam proses penuntutan.”Sebagai tanggapan, juru bicara kantor Netanyahu mengklaim permintaan komentar The Guardian "penuh dengan banyak tuduhan palsu dan tidak berdasar yang dimaksudkan untuk merugikan negara Zionis Israel."'Ubah arah atau hancurkan ketertiban'Perwakilan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia ICC, Danya Chaikel, menyebut tuduhan tersebut sebagai "seruan untuk menyadarkan negara-negara pihak atas apa yang dipertaruhkan. Mereka perlu bersatu dan mendukung pengadilan yang mereka bangun."Dia menambahkan bahwa melindungi sistem peradilan internasional berarti melindunginya dari “ancaman, terutama ancaman mengerikan terhadap mereka yang diberi tanggung jawab besar untuk mengadili kejahatan terburuk yang diketahui umat manusia.”Seorang pejabat senior Palestina yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada The Guardian, “Taktik yang telah digunakan terhadap warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan kini telah digunakan terhadap pejabat internasional dari beberapa lembaga paling penting di dunia. Investigasi ini menunjukkan bahwa keyakinan Zionis Israel terhadap impunitasnya kini melampaui perbatasan Palestina.”Mereka melanjutkan, “Komunitas internasional kini mempunyai dua pilihan. Mengubah arah dan melindungi hukum internasional dan lembaga-lembaga internasional, atau menghancurkan tatanan berbasis aturan demi membela Zionis Israel.”Menurut Adil Haque, seorang profesor hukum di Universitas Rutgers di New Jersey, kantor kejaksaan harus cepat dalam memberikan tanggapan jika ingin melakukan penyelidikan, terutama karena pelanggaran Pasal 70 memerlukan jangka waktu lima tahun. Dia lebih lanjut mendesak negara-negara anggota untuk menawarkan bantuan mereka.“Ini adalah perilaku keluarga kriminal, bukan perilaku negara, dan negara-negara anggota harus mengatakan demikian,” kata Haque.Juru bicara kantor kepala jaksa ICC saat ini, Karim Khan, mengatakan mereka tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut selain peringatan Khan bulan ini bahwa "semua upaya untuk menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat pengadilan ini secara tidak pantas harus segera dihentikan."Ancaman selama pertemuan rahasiaMantan kepala Mossad Israel, Yossi Cohen, dilaporkan mengancam mantan kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Fatou Bensouda, selama pertemuan rahasia untuk menekannya agar meninggalkan penyelidikan terhadap Zionis "Israel" atas kejahatan perang di Palestina.Menurut The Guardian, sebuah sumber Israel yang mengetahui operasi melawan Bensouda mengklaim bahwa Mossad bermaksud untuk mengkompromikan Bensouda atau menjadikannya sebagai seseorang yang akan memenuhi tuntutan Zionis "Israel", sementara sumber lain mengatakan Cohen bertindak sebagai "utusan tidak resmi" Netanyahu.Empat sumber mengkonfirmasi bahwa Bensouda memberi tahu beberapa pejabat senior ICC tentang upaya Cohen untuk membujuknya, sementara tiga dari mereka mengatakan bahwa Bensouda mengatakan kepada mereka bahwa Cohen menekannya berkali-kali agar tidak melanjutkan kasus Palestina.Laporan yang dibagikan kepada pejabat ICC mengatakan bahwa dia dilaporkan mengatakan kepadanya, "Anda harus membantu kami dan biarkan kami menjaga Anda. Anda tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang dapat membahayakan keamanan Anda atau keluarga Anda."Mossad bahkan memperoleh transkrip rekaman rahasia dan foto suaminya, menurut dua sumber, yang terus mengatakan bahwa suaminya mencoba memeras dan mendiskreditkannya.Pengungkapan ini adalah bagian dari investigasi The Guardian, Majalah +972 Israel, dan Panggilan Lokal, mengenai bagaimana badan intelijen Israel melancarkan "perang" rahasia melawan ICC selama hampir 10 tahun.[IT/r]