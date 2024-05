Kelompok Pro-'Israel' Mencoba Membujuk Partai Demokrat untuk Mendukung Genosida

IslamTimes - DMFI mengirimkan memo ke kampanye dan Kongres yang mengatakan bahwa "dukungan terhadap kebijakan pro-Zionis Israel tidak merugikan", mengutip jajak pendapat yang menunjukkan bahwa para pemilih tidak melihat perang di Gaza sebagai prioritas utama.

Kelompok pro-Zionis "Israel" Mayoritas Demokrat Untuk Zionis Israel (DMFI) berusaha meyakinkan Partai Demokrat AS bahwa mendukung Zionis "Israel" tidak akan membawa bencana dalam pemilu November mendatang, di tengah kegaduhan Partai Demokrat terhadap Presiden Joe Biden atas cara dia menangani Israel. perang di Gaza, seperti yang diungkapkan oleh Axios.Salinan yang pertama kali dibagikan kepada Axios menunjukkan bahwa DMFI mengirimkan memo ke kampanye dan Kongres mengatakan bahwa "dukungan terhadap kebijakan pro-Israel tidak merugikan", mengutip jajak pendapat yang menunjukkan bahwa para pemilih tidak melihat perang di Gaza sebagai prioritas utama, dan bahwa dampaknya kecil terhadap pemilihan presiden. Orang-orang yang disurvei juga percaya bahwa Partai Demokrat yang pro-Israel biasanya lebih kuat dibandingkan rekan-rekan mereka yang pro-Palestina.Presiden DMFI Mark Mellman menyatakan, "Orang terkadang salah mengira volume sebagai persentase, dan fakta bahwa beberapa orang bersuara sangat keras tidak menjadikan mereka mayoritas. ... Bahkan tidak menjadikan mereka minoritas yang signifikan."DMFI bahkan mencoba melemahkan gerakan Michigan yang tidak berkomitmen melawan Biden dengan mengutip jajak pendapat New York Times yang menunjukkan bahwa Michigan adalah negara bagian yang paling kuat bagi Biden.Salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat mengatakan kepada Axios bahwa kelompok progresif yang menentang Gaza "mendapat banyak perhatian, tapi kelompoknya kecil."Layla Elabed, pemimpin Gerakan Nasional Tanpa Komitmen (Uncommited National Movement), mengatakan kepada Axios dalam sebuah pernyataan, "Jika masyarakat tidak berpikir hal itu akan berdampak negatif pada pemilu Biden dalam pemilu yang ketat, mereka akan bersikap bodoh atau sengaja menyesatkan rakyat".Juru bicara Partai Justice Democrat Usamah Andrabi mengatakan Presiden Trump "mengasingkan pemilih Demokrat yang dapat diandalkan" dan DMFI "membawanya ke jalan menuju kekalahan dari Donald Trump" - lawan utamanya saat ini dalam pemilihan presiden mendatang.Juru bicara kelompok liberal J Street Tali deGroot mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “memilih kembali Presiden Biden harus menjadi prioritas utama” dan bahwa “risiko kepresidenan Trump yang kedua bagi negara dan demokrasi kita terlalu serius untuk mengabaikan kekhawatiran yang sangat nyata. pendapat banyak pemilih tentang situasi di Gaza."“Adalah kepentingan semua orang – termasuk kepentingan Zionis Israel – untuk mengakhiri perang ini, membebaskan para sandera, menghentikan bencana kemanusiaan, dan merencanakan masa depan yang damai, bebas dari teror dan ketidakadilan,” tambahnya.Staf Kongres AS masih marah atas surat Duta Besar Zionis “Israel” untuk AS, Michael Herzog, yang menuduh anggota parlemen dari Partai Demokrat membantu kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, salah mengartikan kebijakan Israel dan mencoba mempengaruhi Biden.Surat itu muncul sebagai tanggapan terhadap surat pada tanggal 3 Mei dari Partai Demokrat kepada Biden, yang memperingatkannya bahwa “Israel” melanggar hukum AS yang melarang pengiriman senjata ke pihak-pihak yang menghalangi bantuan Amerika.Herzog mengklaim bahwa anggota parlemen AS tidak melakukan tugasnya dengan baik.[IT/r]