Keluarga Tawanan Menuntut Netanyahu Menerima Rencana Tiga Fase Biden

IslamTimes - Keluarga tahanan Zionis Israel di Jalur Gaza pada hari Sabtu (1/6) menuntut agar Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menerima proposal yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden mengenai gencatan senjata.

Biden mengajukan proposal baru yang melibatkan pembebasan tawanan Israel dengan imbalan gencatan senjata di Gaza.Keluarga-keluarga tersebut menuduh "Ekstrimis di pemerintahan" mengorbankan para tawanan untuk memperpanjang perang, menurut Channel 12 Zionis Israel,Mereka meminta masyarakat Israel untuk menerima kesepakatan yang diusulkan oleh Biden, menegaskan bahwa mereka “dilarang kehilangan momen ini,” dan bahwa Biden untuk pertama kalinya memberikan “harapan nyata.”Biden mengajukan proposal baru yang melibatkan pembebasan tawanan Zionis Israel dengan imbalan gencatan senjata di Gaza pada hari Jumat (31/5).Biden mengklaim bahwa ini adalah langkah paling efektif untuk meredakan perang yang sedang berlangsung, dan menambahkan, "Dengan gencatan senjata, bantuan dapat didistribusikan dengan aman dan efektif kepada semua yang membutuhkannya."“Sebagai seseorang yang memiliki komitmen seumur hidup terhadap Zionis Israel, sebagai satu-satunya presiden Amerika yang pernah pergi ke Zionis Israel pada saat perang, sebagai seseorang yang baru saja mengirimkan pasukan AS untuk membela Zionis Israel secara langsung ketika negara itu diserang oleh Iran, saya bertanya kepada Anda. untuk mundur selangkah, pikirkan apa jadinya jika momen ini hilang,” tegasnya. “Kita tidak boleh kehilangan momen ini.”“Sudah waktunya perang ini berakhir dan hari berikutnya dimulai,” tegas Biden, yang berada di bawah tekanan tahun pemilu dan di tengah agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung selama delapan bulan.Menurut laporan di surat kabar Zionis Israel Yedioth Ahronoth, pidato Biden adalah bukti bahwa ia frustrasi dengan strategi "kemenangan mutlak" dan menyerukan perang yang berkepanjangan, selain kekhawatiran terhadap posisi ekstremis di pemerintahan Netanyahu, pada saat pengunduran diri Menteri Benny Gantz,” seraya mencatat bahwa ia tidak menyebutkan tekanan terhadap Hamas namun mendesak Zionis “Israel” untuk menerima kesepakatan tersebut.Laporan tersebut menjelaskan bahwa “Secara halus, Zionis Israel tidak menyukai pidato yang disampaikan oleh Presiden AS pada hari Jumat (31/5), meskipun ia mengungkapkan usulan Zionis Israel kepada Hamas, dan pemerintah Netanyahu menganggapnya sebagai pidato lemah yang mengabaikan kutukan Hamas dan Palestina.”Gerakan Hamas menyatakan bahwa mereka “melihat secara positif” isi pidato Presiden AS Joe Biden pada Jumat (30/5) pagi mengenai “gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Zionis Israel dari Gaza, rekonstruksi dan pertukaran tahanan,” kata kelompok Perlawanan Palestina dalam sebuah pernyataan.Gerakan Hamas pada hari Kamis mengumumkan bahwa mereka telah memberi tahu para mediator mengenai sikap jelas mereka bahwa mereka siap untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang mencakup kesepakatan pertukaran tahanan penuh hanya jika pendudukan Israel menghentikan perang dan agresi terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.Pada hari Selasa, pejabat senior Hamas Bassem Naim menegaskan bahwa kelanjutan agresi Zionis Israel "berarti lebih banyak tawanan Israel di tangan Perlawanan Palestina di Jalur Gaza."Dalam sebuah wawancara eksklusif untuk Al Mayadeen, Naim menanggapi komentar dari Channel 12 Israel mengenai kesiapan Zionis "Israel" untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang, dengan mengatakan bahwa "manipulasi kata-kata Israel tidak dapat diterima, karena harus jelas sejak awal bahwa penyelesaian yang menyeluruh gencatan senjata dituntut."[IT/r]