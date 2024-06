Netanyahu Akan Berpidato di Kongres AS untuk Keempat Kalinya

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu in 'Tel Aviv'

IslamTimes - Kantor Perdana Menteri Pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia telah menerima tawaran untuk berpidato di kedua majelis Kongres, menjadikannya pemimpin asing pertama yang menerima tawaran tersebut sebanyak empat kali. Netanyahu sebelumnya berpidato di depan Kongres pada tahun 2015, 2011, dan 1996.

Ketua DPR Mike Johnson menyampaikan undangan resmi kepada Netanyahu pada hari Jumat untuk berpidato di sesi gabungan Kongres.Sebuah pernyataan mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa dia "sangat senang dengan hak istimewa untuk mewakili Zionis Israel di depan kedua majelis Kongres, dan untuk menyampaikan, kepada perwakilan rakyat Amerika dan seluruh dunia, kebenaran tentang perang kita yang benar melawan mereka yang menginginkan kehancuran kita. "Di Amerika Serikat, para pemimpin partai Republik dan Demokrat secara resmi mengundang Netanyahu untuk berbicara di depan Kongres.Ketua DPR Mike Johnson menyampaikan undangan resmi kepada Netanyahu pada hari Jumat (31/5) untuk berpidato di sesi gabungan Kongres. Undangan tersebut ditandatangani oleh keempat pemimpin Kongres: Johnson, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.Surat itu berbunyi: "Kami bergabung dengan Negara Zionis Israel dalam perjuangan Anda melawan terorisme, terutama karena Hamas terus menahan warga negara Amerika dan Zionis Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional."Laporan tersebut melanjutkan, "Oleh karena itu, atas nama kepemimpinan bipartisan di Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat AS, kami ingin mengundang Anda untuk berpidato di sidang gabungan Kongres."Sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut, seperti dilansir The Hill, mencatat bahwa pidato tersebut diperkirakan akan terjadi "dalam delapan minggu ke depan atau segera setelah reses bulan Agustus."[IT/r]