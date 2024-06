Netanyahu Mengatakan Usulan Tersebut Tidak Akan Bisa Dimulai Tanpa Adanya Eliminasi Hamas

Captives family in protest of Netanyahu gov

IslamTimes - Senator AS Bernie Sanders mengecam undangan kongres bipartisan kepada Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, dan menyebutnya sebagai "penjahat perang" ketika ketegangan mengenai proposal gencatan senjata meningkat.

Kantor Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu (1/6) menyatakan bahwa setiap usulan agar Zionis Israel menyetujui gencatan senjata permanen sebelum “penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas” adalah “tidak dapat dimulai.”Hal ini terjadi setelah sebelumnya, Netanyahu, seorang politisi berpengalaman, membuat pernyataan tepat setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal untuk "mengakhiri perang". Tanggapan awal Netanyahu mencatat bahwa dia telah "memberi wewenang kepada tim perunding untuk mengajukan proposal," dan menambahkan bahwa proposal tersebut harus "memungkinkan Zionis Israel untuk melanjutkan perang sampai semua tujuannya tercapai."Keesokan paginya, Netanyahu bermaksud untuk mengalihkan berita utama yang menyiratkan bahwa dia menganggap usulan AS itu “tidak dapat dimulai”, jika usulan tersebut tidak memungkinkan Zionis “Israel” mencapai semua tujuannya termasuk menghancurkan Hamas baik secara militer maupun politik.Patut dicatat bahwa usulan AS tersebut juga dirujuk oleh Menteri Luar Negeri Jerman sebagai “tawaran Zionis Israel”.Peristiwa ini terjadi seiring dengan undangan yang dikirim oleh para pemimpin bipartisan AS kepada Netanyahu untuk memberikan pidato di sesi gabungan Kongres.Sebagai tanggapannya, Netanyahu menyatakan bahwa dia "sangat senang dengan hak istimewa untuk mewakili Zionis Israel di hadapan kedua majelis Kongres, dan untuk menyampaikan, kepada perwakilan rakyat Amerika dan seluruh dunia, kebenaran tentang perang kita yang benar melawan mereka yang menginginkan penghancuran hak kita."Sanders mengecam undangan Netanyahu ke KongresSebaliknya, Senator AS Bernie Sanders, pada hari Sabtu (1/6), mengkritik para pemimpin kongres karena mengundang Netanyahu, yang ia sebut sebagai “penjahat perang,” untuk berpidato di sidang gabungan Kongres.“Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi negara kita ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diundang – oleh para pemimpin dari kedua partai – untuk berpidato di pertemuan gabungan Kongres Amerika Serikat,” kata Sanders dalam sebuah postingan di X dan menambahkan bahwa “Netanyahu adalah sebuah penjahat perang. Dia tidak seharusnya diundang untuk berpidato di pertemuan gabungan Kongres.Selain itu, Sanders menggarisbawahi, "ICC sedang mengusahakan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas. ICC benar. Kedua orang ini terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang jelas dan keterlaluan."Benjamin Netanyahu adalah penjahat perang. Dia tidak boleh diundang untuk berpidato di pertemuan gabungan Kongres. Saya pasti tidak akan hadir.— Bernie Sanders (@BernieSanders) 1 Juni 2024 [IT/r]