Blinken Membahas Proposal Kesepakatan Tawanan dengan Gallant dan Gantz

United States Secretary of State Antony Blinken arrives for a media conference in Prague

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS menekankan kepada kabinet pendudukan bahwa kesepakatan tersebut akan meningkatkan kepentingan keamanan jangka panjang Zionis “Israel”, terutama melalui apa yang mereka sebut integrasi regional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz untuk membahas potensi proposal kesepakatan terbaru yang diungkapkan oleh Presiden Joe Biden pekan lalu, menurut Departemen Luar Negeri AS.Laporan Times of Zionis Israel mengutip pembacaan AS yang menyatakan bahwa Blinken “memuji kesiapan Zionis Israel untuk menyelesaikan perjanjian dan menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab untuk menerimanya” sambil menekankan bahwa perjanjian itu akan meningkatkan kepentingan keamanan jangka panjang Zionis “Israel”, terutama melalui apa yang dilakukan Israel. mereka menyebutnya sebagai integrasi regional.Belum ada tanggapan dari pihak Israel mengenai panggilan telepon tersebut yang dipublikasikan.Biden mengklaim bahwa ini adalah langkah paling efektif untuk meredakan perang yang sedang berlangsung, dan menambahkan, "Dengan gencatan senjata, bantuan dapat didistribusikan dengan aman dan efektif kepada semua yang membutuhkannya."Tiga fase yang diusulkan Biden adalah sebagai berikut:Pada fase pertama: Gencatan senjata enam minggu akan dilaksanakan. Selama periode ini, pasukan Zionis Israel akan mundur dari Gaza, dan tawanan Zionis Israel, termasuk orang tua dan wanita, akan ditukar dengan ratusan tahanan Palestina. Warga sipil Palestina, termasuk mereka yang berada di Gaza utara, akan dipulangkan, dan 600 truk setiap hari akan mengirimkan bantuan kemanusiaan.Pada fase kedua: Perundingan antara Hamas dan Zionis “Israel” akan dimulai untuk menetapkan syarat-syarat untuk mengakhiri permusuhan secara permanen. Biden menekankan bahwa gencatan senjata akan tetap dipertahankan selama perundingan ini.Pada fase ketiga: Rencana rekonstruksi komprehensif untuk Gaza akan dimulai. Qatar telah menyampaikan proposal tersebut kepada Hamas, menurut Biden. Presiden AS juga mendesak pihak Zionis “Israel” yang menganjurkan perang berkepanjangan untuk mempertimbangkan kembali pendirian mereka.Menanggapi pengumuman Biden tentang rencana tersebut, kelompok Perlawanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “melihat secara positif” isi pidatonya pada hari Jumat mengenai “gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Zionis Israel dari Gaza, rekonstruksi dan pertukaran pasukan. tawanan dan tawanan.”Pemimpin oposisi di Zionis Israel, Yair Lapid, mengatakan bahwa wawancara baru-baru ini dengan penasihat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "membuktikan bahwa Israel telah mengumumkan bahwa mereka telah menerima kesepakatan itu." Namun, jika “penerimaan tersebut dicabut,” Lapid memperingatkan, hal ini akan menjadi “hukuman mati” bagi para tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina dan akan mengakibatkan “krisis kepercayaan dengan Amerika” dan negara-negara yang menjadi penengah dalam perundingan tersebut.[IT/r]