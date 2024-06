Protes Global Berlangsung Selama Akhir Pekan sebagai Bentuk Solidaritas terhadap Gaza

A rally to show solidarity with Palestinian people, in Karachi, Pakistan

IslamTimes - Dunia tidak akan tinggal diam, seperti yang ditunjukkan oleh kota-kota di seluruh dunia mulai dari Meksiko hingga Australia, dengan masyarakat yang menyerukan pemerintah dan Zionis “Israel” atas pembantaian di Palestina.

Ratusan ribu orang di seluruh dunia turun ke jalan di kota mereka untuk memprotes dan menyerukan diamnya pemerintah terhadap genosida di Gaza dan untuk berdiri bersama rakyat Palestina.Ribuan orang di Australia memblokir persimpangan utama di Melbourne, yang oleh penyelenggara disebut sebagai "ketidaknyamanan belaka" dibandingkan apa yang dialami Gaza.Pernyataan penyelenggara unjuk rasa mengatakan bahwa "kota ini menjadi saksi pemandangan dan suara perang di Gaza." Para pengunjuk rasa menyalakan suar dan melambaikan rudal tiruan serta drone sementara yang lain tergeletak seperti martir di tanah.Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Albanese untuk mengakhiri produksi, ekspor, dan kontrak senjata untuk dan untuk Zionis "Israel" dan menjatuhkan sanksi terhadap pendudukan dan mengusir utusan Zionis Israel.#Sydney, #Australia Angola pic.twitter.com/bzbvfrQAor— Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) 2 Juni 2024“Ribuan orang berkumpul di Melbourne dan di seluruh Australia setiap hari Minggu sejak Zionis Israel mulai menginvasi Gaza,” kata pekerja sosial dan politisi Sri Lanka-Australia Samantha Shantini Ratnam. “Ini menjadi gerakan perdamaian terbesar dan mereka bekerja dengan damai untuk mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina.”Aktivis Kelompok Aksi Palestina Amal Naser mengatakan tingkat kekejaman yang dilakukan Zionis Israel di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Zionis.“Minggu ini kita telah melihat beberapa pembantaian paling mematikan dan terbesar yang dilakukan oleh rezim Israel hingga saat ini,” jelasnya sambil menyerukan kepada para pengunjuk rasa “untuk terus memenuhi jalan-jalan, kita harus terus meningkatkan aksinya dan begitu pula pemerintah dan kepemimpinan kita.” Tidak boleh lagi mengabaikan kita."Kota Karachi di Pakistan juga menjadi lokasi "Pawai Sejuta Gaza" yang dihadiri para pengunjuk rasa untuk menyatakan solidaritas terhadap Gaza.'Pawai Sejuta Gaza' di Karachi menuntut segera diakhirinya agresi Zionis IsraelMuhammad Toori melaporkan dari Karachi. pic.twitter.com/D2lNnRSbix— Press TV 🔻 (@PressTV) 3 Juni 2024Para pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi di luar kedutaan Zionis Israel dan kedutaan AS di Mexico City, yang terjadi di tengah dukungan demokratis terhadap kebijakan “netral” negara tersebut terhadap Gaza.Penindasan intensifikasi anti-Zionis Israel di New MexicoTadi malam, polisi New Mexico menyerang para pengunjuk rasa perang rezim Zionis Israel melawan Gaza, yang berkumpul di sekitar kedutaan rezim ini.🔹 Para pengunjuk rasa ingin memutuskan hubungan dengan rezim Zionis Israel... pic.twitter.com/tDPBggmYBP— ✎﹏﹏ 🇲🇾 ديجافو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ) 29 Mei 2024Rekaman tersebut menampilkan peserta unjuk rasa yang berbaris, meneriakkan slogan-slogan, termasuk "Hentikan genosida di Gaza," dan memegang spanduk bertuliskan: "AS telah melewati batas. Berkemas dan pergi! Terapkan pasal 6' dan 'Hentikan teror Zionis Israel terhadap warga sipil."Demonstran di Hollywood turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Gaza melawan agresi Zionis “Israel”.🇮🇩 BERHENTI MEMBOM RAFAH SEKARANGProtes ini terjadi di jantung Hollywood.Ini adalah saat Anda tahu arus sedang berbalik dan tidak ada yang bisa menghentikan kita.Zionisme akan dibongkar. pic.twitter.com/CwO4qtNnv4— Khalissee (@Kahlissee) 2 Juni 2024Universitas Manchester menjadi tempat protes besar-besaran mahasiswa dan masyarakat untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina.Wow!Pemandangan yang luar biasa di Universitas Manchester ketika mahasiswa melakukan protes BESAR untuk mengecam pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Rafah.😉pic.twitter.com/d4QWSUkFOt— sarah (@sahouraxo) 29 Mei 2024Universitas Nasional Seoul adalah salah satu tempat dukungan akademis untuk Gaza, terutama setelah pembantaian Rafah.SeoulMahasiswa di Universitas Nasional Seoul mengorganisir protes dan kegiatan untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan penolakan atas pembantaian brutal Zionis Israel di Rafah.#FreePalestine pic.twitter.com/3U4cLxytyN— Lahlou Anas 🇲🇦 🇵🇸 #غزة (@lahlouanas_M) 1 Juni 2024Seorang petugas polisi di New York terlihat mengenakan bendera Israel, yang bertentangan dengan kebijakan polisi, seperti yang terlihat dalam rekaman selama protes, di tengah berulangnya laporan tentang tindakan keras polisi terhadap pertemuan pro-Palestina.Seorang petugas NYPD terlihat mengenakan pin bendera Zionis Israel saat melakukan protes di rapat umum pro-Palestina. 🔥Petugas NYPD dilarang mengenakan apa pun atau mengibarkan bendera negara atau negara bagian asing mana pun.#HalaMadrid #GazaHoloucast #RafahCrossing #Rafah_under_attach pic.twitter.com/EnwUqrm2Vr— UnCover (@uncoovr) 3 Juni 2024Unjuk rasa di kota Portsmouth memang berskala kecil namun memberikan banyak dukungan setelah pembantaian Zionis Israel di Rafah.Sekitar 170 orang melakukan protes solidaritas Rafah di Portsmouth #EyesOnRafah قرون قرس القون كون و ق و ق و ق و ق ق ق ق و ق ع ال عرض المزيد pic.twitter.com/acduFvRmiY— Pekerja Sosialis (@socialistworker) 1 Juni 2024Kota di Perancis ini kembali menjadi ajang protes ketika orang-orang mengecam pembunuhan orang-orang di Gaza dan Rafah di tangan “Israel”.PEMECAHAN:Untuk malam keempat berturut-turut, protes besar-besaran terjadi di jalan-jalan Paris, mendukung Palestina dan mengutuk pembantaian Israel di Rafah.🇫🇷🔥pic.twitter.com/cDFnQqt2UA— sarah (@sahouraxo) 30 Mei 2024 [IT/r]