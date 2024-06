Kelompok HAM Ajukan Banding terhadap Pejabat AS atas Genosida Gaza

Islam Times – Kelompok HAM AS telah mengajukan banding terhadap Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, menuduh mereka terlibat dalam genosida berkepanjangan yang dilakukan rezim Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Dilansir dari Tasnim News, Center for Constitutional Rights, organisasi kebebasan sipil berbasis di New York, mengajukan banding pada hari Senin atas nama kelompok hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan Defense for Children International, serta warga Palestina di Gaza dan warga Palestina Amerika di Amerika Serikat.Dalam banding mereka ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan di San Francisco, pengacara penggugat berpendapat bahwa Biden, Blinken, dan Austin terlibat dalam genosida sedang berlangsung di Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 37.000 kematian warga Palestina sejak Oktober.Gugatan awal, yang diajukan di pengadilan federal pada bulan November, ditolak pada bulan Januari karena alasan yurisdiksi.Laila El-Haddad, seorang penggugat Palestina yang kehilangan lima anggota keluarga dalam serangan militer Israel, bersumpah untuk mencari keadilan, dengan menyatakan, "Saya berjanji kepada anggota keluarga saya yang masih hidup di Gaza bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk membela mereka."Sementara itu, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan telah meminta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah pendudukan dalam beberapa bulan terakhir.Khan mengumumkan bulan lalu bahwa ia memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant "memikul tanggung jawab pidana" atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.Kejahatan ini termasuk memerintahkan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil Palestina dan menyebabkan kelaparan melalui blokade pasokan air dan makanan Israel selama berbulan-bulan ke wilayah tersebut. Keputusan jaksa ICC telah ditolak oleh sekutu Barat Israel. Biden, Blinken, Austin, dan para pemimpin Barat lainnya telah menentang seruan ICC untuk surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel yang suka berperang.[IT/AR]