Laporan: Washington Tidak Mengatakan Sebenarnya tentang Dermaga Gaza

US Army shows trucks loaded with humanitarian aid from the UAE and the USAID crossing the Trident Pier

IslamTimes - Niat baik yang dirasakan Washington mungkin salah, karena 'pengasuh' tidak memberikan apa pun. Klaim bantuan mengalir ke Gaza telah dibantah oleh statistik yang mengungkapkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut.

Pemerintahan Biden mengklaim AS memimpin upaya internasional untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyatakan bahwa pasokan “mengalir ke Palestina” melalui operasi dermaga militer, tulis Responsible Statecraft pada hari Rabu (12/6).Pada hari Senin (10/5), juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder mengumumkan bahwa 1.573 ton bantuan telah dikirim dari dermaga ke pantai, termasuk 492 ton sejak dibuka kembali pada hari Sabtu setelah dermaga tersebut pecah karena cuaca buruk bulan lalu. Namun, pasokan ini tidak sampai ke Palestina dan tidak pernah benar-benar sampai.Sejak dermaga di pantai Gaza mulai beroperasi pada 17 Mei, hampir tidak ada makanan yang sampai ke warga Gaza yang kelaparan. Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa hanya 15 truk dari dermaga yang tiba di gudangnya di Gaza untuk didistribusikan antara tanggal 17-18 Mei, dan tidak ada bantuan yang dikirimkan pada tanggal 19-21 Mei.Di Rafah, tidak ada bantuan yang akan sampai ke Palestina selama pendudukan Zionis Israel terus melanjutkan agresinya. Oleh karena itu, WFP menghentikan semua pengiriman ke Rafah pada tanggal 21 Mei karena invasi Israel ke kota tersebut.Pada hari Minggu, WFP mengumumkan pihaknya menghentikan distribusi bantuan kemanusiaan dari dermaga karena masalah keamanan setelah pembantaian Israel yang didukung AS menewaskan hampir 300 warga Palestina pada hari sebelumnya. WFP, badan PBB yang mengoordinasikan pengiriman, menyatakan bahwa 492 ton bantuan yang disebutkan Pentagon akan tetap berada di gudang sampai pemberitahuan lebih lanjut, memperingatkan bahwa semua operasi kemanusiaan di Gaza berada di ambang kehancuran.Namun, “koridor kemanusiaan maritim” senilai $320 juta (direvisi menjadi $230 juta) yang diumumkan oleh Biden dalam pidato kenegaraannya pada bulan Maret tidak efektif, terutama bagi warga Palestina. Hal ini melayani kepentingan pemerintahan Biden dengan menciptakan kesan “bantuan AS” kepada warga sipil, sekaligus mendukung kebijakan Israel yang merugikan dan merampas hak mereka.Menurut Responsible Statecraft, dermaga tersebut berfungsi sebagai perlindungan kemanusiaan atas kebijakan yang tidak manusiawi.Pejabat pemerintahan Biden membela dermaga tersebut, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kegagalan atau aksi hubungan masyarakat, namun para kritikus tidak setuju.Pada tanggal 17 Mei, hari pertama dermaga tersebut beroperasi, Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID dan presiden Refugees International saat ini, menggambarkannya sebagai "teater kemanusiaan", yang menekankan fokusnya pada pandangan politik daripada bantuan yang tulus. Konyndyk menambahkan bahwa meskipun presiden menulis tweet tentang gimmick kemanusiaan, kapasitas kemanusiaan sebenarnya di Gaza justru memburuk.Menanggapi pertanyaan pers tentang komentar Konyndyk pada tanggal 23 Mei, Dan Dieckhaus, direktur respons kemanusiaan Levant USAID, menyatakan, "Saya tidak akan menyebut penyediaan makanan yang cukup dan persediaan lain untuk puluhan ribu orang selama sebulan adalah teater dalam waktu beberapa bulan. hari...setiap orang berhak atas pendapat mereka, tapi saya pikir kami sudah memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya keseluruhan."Menurut Responsible Statecraft, sebelum dermaga AS dibuka, lebih banyak bantuan pangan yang sampai ke warga Gaza. Penutupan penyeberangan Rafah pada bulan Mei mengakibatkan berkurangnya 66.181 palet makanan yang sampai ke warga Palestina dibandingkan bulan April. Sementara itu, makanan dan bantuan lainnya menumpuk di luar Gaza di perbatasan darat Rafah.Sebuah laporan baru dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa 1,1 juta warga Palestina bisa menghadapi kelaparan pada pertengahan Juli, terutama karena “dampak buruk dari konflik yang sedang berlangsung” dan “pembatasan ketat terhadap akses dan barang-barang."Pemerintahan Biden memperburuk situasi dengan memberikan senjata kepada Zionis “Israel” setiap 36 jam dan terus membiarkan Zionis “Israel” menghalangi bantuan dengan tidak menggunakan pengiriman tersebut.Responsible Statecraft mencatat bahwa ketergantungan Zionis “Israel” pada senjata dan dukungan politik AS memberi Biden pengaruh yang signifikan atas tindakannya di Gaza. Situasi saat ini mencerminkan keputusan kebijakan Biden, dengan “Israel” menggunakan amunisi buatan AS untuk mengebom wilayah sipil karena pengiriman bantuan ke Palestina sangat terhambat, yang menyebabkan kelaparan di Gaza.Alih-alih mengatasi kondisi ini dengan pemerintah Zionis Israel, Biden malah menginstruksikan militer AS untuk membangun dermaga.[IT/r]