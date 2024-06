Eksklusif: Sumber Perlawanan Mengungkapkan Amandemen Rencana Gencatan Senjata Gaza

Hamas Political Bureau chief Ismail Haniyeh and PIJ Secretary General Ziad al-Nakhalah

IslamTimes - Sumber swasta Perlawanan mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Hamas menekankan posisi tegasnya mengenai gencatan senjata permanen dan penarikan total pasukan pendudukan Zionis Israel.

Makalah yang disampaikan Hamas pada hari Selasa (11/6) kepada para mediator mengenai gencatan senjata di Gaza tidak jauh berbeda dari apa yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 6 Mei, kata sumber swasta Perlawanan kepada Al Mayadeen pada hari Rabu (12/6).Sumber tersebut mengatakan bahwa Hamas menekankan posisi tegasnya mengenai gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan pendudukan Zionis Israel, namun menambahkan perlunya penarikan diri dari penyeberangan Rafah dan Poros Philadelphia, menunjukkan bahwa gerakan Perlawanan Palestina menekankan perlunya interkonektivitas. dari ketiga fase tersebut.Menurut sumber tersebut, masalah utamanya adalah desakan Zionis “Israel” untuk memveto sejumlah tahanan dengan hukuman seumur hidup yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.Selain itu, sumber swasta mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa usulan Hamas menuntut agar Zionis “Israel” mengungkapkan status warga Palestina yang ditahan pasukan pendudukannya dari Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan menekankan jaminan hukum bahwa mereka yang dibebaskan tidak akan ditahan kembali atau mencoba pada tuduhan sebelumnya.Di tempat lain, sumber tersebut mengatakan bahwa Hamas menekankan perlunya mengembalikan kondisi penjara Israel ke keadaan semula sebelum tanggal 7 Oktober.Delegasi gabungan Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ), yang dipimpin oleh kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Sekretaris Jenderal PIJ Ziad al-Nakhalah, mengumumkan pada hari Selasa (11/6) bahwa mereka menyampaikan tanggapan faksi Perlawanan Palestina mengenai proposal gencatan senjata kepada mediator Qatar dan Mesir.Hamas dan PIJ mengindikasikan bahwa tanggapan terhadap proposal gencatan senjata memprioritaskan kepentingan rakyat Palestina dan perlunya menghentikan sepenuhnya agresi yang sedang berlangsung di Gaza, dan menambahkan bahwa mereka siap “untuk terlibat secara positif untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang ini.”Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Selasa bahwa proposal tersebut membahas gencatan senjata di Gaza tetapi tidak menentukan apakah gencatan senjata itu bersifat permanen, sedangkan Presiden AS telah berbicara tentang gencatan senjata permanen. “Ini sudah kami amandemen,” katanya.“Tanggapan kami adalah komitmen kami terhadap komitmen kami sebelumnya, gencatan senjata dan penarikan (sepenuhnya) dari Gaza,” tegas Hamdan.Selain itu, Gerakan Perlawanan Islam - Hamas, merilis pernyataan pada Kamis (13/6) pagi, menjelaskan bahwa tim perundingnya menanggapi secara positif usulan mediator, namun pemerintah pendudukan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara konsisten melakukan manuver untuk menghindari persetujuan. usulan tersebut.Hamas juga menekankan bahwa mereka menyampaikan posisi positif terhadap kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada tanggal 31 Mei. Tanggapan positif Hamas ditanggapi dengan desakan Zionis Israel untuk melanjutkan perang genosida di Gaza, tambah gerakan tersebut.Dalam konteks serupa, Hamas juga menyambut baik resolusi terbaru DK PBB dan klausul-klausulnya. Hamas juga telah menyampaikan kepada para mediator bahwa mereka siap untuk melakukan negosiasi tidak langsung dengan pemerintah Zionis Israel mengenai implementasi klausul yang tercantum oleh DK PBB pada Selasa sebelumnya.Namun demikian, pendudukan, sekali lagi, tidak menyambut baik resolusi DK PBB dan terus menolak gagasan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan inisiatif Biden dan keputusan DK PBB, tegas gerakan tersebut.Hamas mengkritik upaya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk membebaskan pendudukan Zionis dan mengalihkan kesalahan ke gerakan tersebut. Hamas mengutuk Blinken karena mencoba mencuci tangannya dari darah anak-anak, wanita, dan orang tua yang tidak bersalah.Gerakan ini menyebut hal ini sebagai kelanjutan dari keterlibatan Amerika dalam genosida brutal terhadap rakyat Palestina, yang memberikan dukungan penuh politik dan militer kepada pendudukan.Dalam konteks ini, Hamas meminta Blinken dan pemerintahan Biden untuk memberikan tekanan pada pemerintah pendudukan, yang bertekad melanjutkan misi pembunuhan dan genosida yang secara terang-terangan melanggar hukum dan perjanjian internasional.[IT/r]