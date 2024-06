Gedung Putih Mengecam Protes Anti-Israel

Protesters gather at Union Square in New York City to demonstrate against Israel's ongoing war in Gaza

IslamTimes - Para pengunjuk rasa memprotes acara Wall Street untuk menghormati 364 warga Zionis Israel yang terbunuh pada 7 Oktober.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengutuk protes pro-Palestina yang diadakan di luar sebuah pameran di Kota New York untuk memperingati kematian warga Zionis Israel yang menghadiri festival musik di dekat Gaza pada 7 Oktober ketika Hamas menyerang acara tersebut.Ratusan orang berkumpul di Manhattan pada Senin (10/6) malam dan berbaris menuju tempat pameran Nova Festival, membawa bendera Palestina, dan spanduk Hamas dan Hizbullah."Anti-Semitisme tidak memiliki tempat di AS," kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates dalam sebuah pernyataan, menyebut perilaku para pengunjuk rasa "mengerikan" serta "keterlaluan dan memilukan.""Spanduk-spanduk organisasi teroris yang tidak senonoh tidak boleh dikibarkan di mana pun, terutama di jalan-jalan Amerika," kata Bates.Pameran Nova Festival didirikan di Lower Manhattan, dekat gedung Bursa Efek New York. Ini memperingati 364 orang yang terbunuh pada 7 Oktober tahun lalu, dalam serangkaian serangan Hamas terhadap Zionis Israel.Video yang beredar di media sosial menunjukkan para demonstran pro-Palestina di luar lokasi meneriakkan "Zionis Israel, pergilah ke neraka" dan "Hidup intifada," kata dalam bahasa Arab yang berarti pemberontakan.Satu orang ditangkap selama protes tersebut, menurut Departemen Kepolisian New York.Festival Nova "adalah sambutan hangat di sebelah kamp konsentrasi," Nerdeen Kiswani, seorang aktivis kelompok pro-Palestina Within Our Lifetime, menulis di X (sebelumnya Twitter). Dia menyebut pameran tersebut sebagai "propaganda yang digunakan untuk membenarkan genosida di Palestina."Kiswani mengatakan beberapa pengunjuk rasa yang berkumpul di Union Square secara spontan memutuskan untuk berbaris ke Wall Street, tempat pameran itu berada. Protes di Union Square dijuluki sebagai "Hari Kemarahan bagi Gaza."Protes pro-Palestina di Washington, DC pada hari Sabtu menampilkan spanduk yang mendukung Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, dan nyanyian yang mendesak Hizbullah untuk "membunuh Zionis lainnya sekarang juga." Salah satu pengunjuk rasa difoto dengan tulisan "f*ck Zionis Israel, stand with Hamas."