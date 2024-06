Axios: Blinken Menekan Netanyahu untuk Mencairkan Dana Palestina yang Dibekukan

IslamTimes - Para pejabat AS telah mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden semakin cemas bahwa Otoritas Palestina akan runtuh jika dana pajak tidak segera disalurkan.

Tiga sumber Amerika dan Zionis Israel mengatakan kepada Axios bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu ditekan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk mencairkan dana pajak Palestina yang dibekukan oleh Bezalel Smotrich pada awal Mei.Setelah pecahnya perang di Gaza, menteri keuangan ekstremis pendudukan memutuskan untuk menunda transfer seluruh dana pendapatan pajak.Keputusan ini kemudian dimitigasi oleh Pemerintahan Pendudukan kolektif Zionis Israel. Diputuskan bahwa pendapatan pajak akan ditransfer, kecuali bagian yang diperuntukkan bagi Gaza, yang akan ditahan oleh pendudukan karena mereka mencoba untuk mencekik Jalur Gaza dalam perang genosida yang sedang berlangsung.Para pejabat AS telah mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden semakin cemas bahwa Otoritas Palestina akan runtuh jika dana pajak tidak segera disalurkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan eskalasi di Tepi Barat dan Gaza serta Hizbullah di Utara.Dana pajak yang dikumpulkan oleh Zionis “Israel” untuk Otoritas Palestina berdasarkan perjanjian bilateral merupakan sumber pendapatan utama bagi Otoritas Palestina, yang sedang menghadapi krisis keuangan yang parah.Presiden AS dilaporkan memberikan peringatan keras kepada Netanyahu pada bulan Desember atas apa yang digambarkan sebagai percakapan telepon yang 'dingin'. Setelah gagal menyetujui panggilan tersebut, Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia mengharapkan Netanyahu untuk menyelesaikan masalah ini, dan mengatakan, "Pembicaraan ini sudah selesai," dan kemudian menutup telepon.Diperlukan waktu lebih dari dua bulan sebelum Zionis Israel, Norwegia, Otoritas Palestina, dan AS mencapai kesepakatan untuk melanjutkan transfer pendapatan pajak.Pada awal Mei, Smotrich kembali menghentikan pendanaan tersebut, dengan alasan upaya PA untuk membujuk jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) agar meminta surat perintah penangkapan bagi pejabat Zionis Israel.Setelah Norwegia mengakui Negara Palestina, Smotrich meminta mereka mengembalikan sebagian pendapatan pajak Palestina yang disimpan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, yang menurut sumber-sumber AS membuat marah Gedung Putih.Dalam pertemuan dengan Netanyahu pada hari Senin, Blinken mengingatkannya bahwa masalah dana pajak sangat penting bagi AS dan ia harus mengatasinya, menurut para pejabat AS. Sekali lagi, mereka melaporkan Netanyahu tidak berkomitmen.Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa di Yordania pada hari Selasa dan memberitahunya tentang pembicaraan pendapatan pajak di Zionis “Israel,” menurut sumber Palestina.Mustafa dilaporkan meminta Blinken mempercepat aliran dana dan menekan Israel agar tidak menarik janjinya bahwa bank-bank Zionis Israel akan melakukan komunikasi keuangan dengan bank-bank Palestina, yang mungkin akan meruntuhkan sistem keuangan Palestina.Para pejabat AS juga khawatir penangguhan pendapatan pajak akan menghambat kemajuan upaya Arab Saudi untuk memberikan paket bantuan kepada Otoritas Palestina.Selama kunjungan terakhirnya ke Arab Saudi, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan membahas paket bantuan tersebut dengan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Qatar akan menyumbangkan $10 juta ke anggaran Otoritas Palestina setiap bulannya, namun keempat negara tersebut telah memberitahu AS bahwa mereka tidak akan melakukan hal tersebut kecuali Zionis “Israel” memberikan pendapatan pajak kepada Palestina, menurut sumber-sumber AS.[IT/r]