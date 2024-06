Otoritas Palestina Menyatakan Siap Menguasai Pos Pemeriksaan Rafah

Egyptian ambulance drivers, carrying bodies of Palestinians who died at Egyptian hospital

IslamTimes - Pemerintah Palestina menyatakan siap mengambil alih pos pemeriksaan Rafah dan mengendalikannya di bawah pengawasan internasional.

Pemerintah Palestina telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil kendali pos pemeriksaan Rafah di perbatasan dengan Mesir, dengan syarat pasukan pendudukan Zionis Israel menarik diri dari persimpangan yang penting bagi masuknya bantuan kemanusiaan, kata Menteri Ekonomi Nasional Palestina Mohammed al-Amour kepada Sputnik. .Al-Amour menekankan bahwa pemerintah Palestina siap mengelola penyeberangan Rafah sesuai dengan perjanjian tahun 2005 yang menetapkan penarikan penuh pasukan pendudukan Zionis Israel dari Gaza.Menteri menggarisbawahi bahwa pengaturan tersebut akan melibatkan kehadiran pengamat internasional untuk memastikan transparansi dan kerja sama dengan tujuan akhir memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.“Posisi kami jelas: kami siap mengoperasikan pos pemeriksaan Rafah berdasarkan perjanjian tahun 2005 dengan kehadiran pengamat internasional, namun hal ini bergantung pada penarikan pasukan pendudukan Israel,” kata al-Amour.Namun, menurut laporan portal berita Israel Walla!, yang mengutip pejabat tinggi AS dan Israel, negosiasi yang melibatkan pendudukan Israel, Mesir, dan Amerika Serikat terhenti. Perdebatan utama adalah penolakan pendudukan untuk mengizinkan Palestina melakukan kendali operasional atas penyeberangan Rafah.Pasukan pendudukan Israel telah menguasai langsung Rafah sejak bulan Mei, meskipun mereka mengontrol apakah pos pemeriksaan tersebut dibuka atau tidak dan apa yang terjadi sejak dimulainya perang di Gaza, serta menerapkan blokade yang mencekik terhadap rakyat Palestina.Penyeberangan Rafah dan Karem Abu Salem adalah satu-satunya rute untuk menyalurkan bantuan ke Gaza selatan. Jalur terakhir berada di bawah kendali fisik penuh pasukan pendudukan, sedangkan jalur pertama, meskipun masuk di bawah otoritas Mesir, tetap tunduk pada persetujuan atau penolakan Israel. dengan kekuatan serangan dan penembakan. Hingga pasukan pendudukan Israel mendudukinya setelah invasi Rafah.Zionis Israel percaya bahwa pengendalian penyeberangan Rafah akan menekan kelompok Perlawanan, Hamas, dengan menempatkan pendudukan dalam kendali langsung atas bantuan yang masuk ke Gaza selatan yang berpenduduk padat.Setelah menduduki Rafah, Zionis Israel mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk menyerahkan kendali atas Rafah kepada perusahaan kontraktor keamanan swasta.Menurut Haaretz, pemerintah pendudukan Zionis Israel, untuk mengamankan kesepakatan tersebut, telah melakukan negosiasi dengan "sebuah perusahaan swasta di AS yang mengkhususkan diri dalam membantu tentara dan pemerintah di seluruh dunia yang terlibat dalam konflik militer. Perusahaan tersebut telah beroperasi di beberapa negara Afrika dan Negara-negara Timur Tengah, menjaga situs-situs strategis seperti ladang minyak, bandara, pangkalan militer, dan penyeberangan perbatasan yang sensitif, mereka mempekerjakan veteran unit elit Angkatan Darat AS.Berdasarkan ketentuan yang disepakati antara ketiga pihak, setelah Zionis "Israel" menyelesaikan 'operasi terbatas' di wilayah penyeberangan perbatasan, sebuah perusahaan AS akan mengambil alih pengoperasian fasilitas tersebut. Tanggung jawab ini termasuk mengawasi barang-barang yang masuk ke Gaza dari Mesir dan mencegah Hamas mendapatkan kembali kendali atas penyeberangan tersebut. Zionis "Israel" dan AS akan memberikan dukungan kepada perusahaan tersebut sesuai kebutuhan.[IT/r]