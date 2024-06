Bocah 10 Tahun Meninggal karena Kekurangan Gizi dan Kelaparan di Gaza

Mustafa Hijazi 10-year-old died on Thursday from malnutrition in Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Gaza.

IslamTimes - Jumlah korban tewas akibat kekurangan gizi terus meningkat karena Zionis “Israel” sengaja membuat warga Palestina kelaparan dan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Seorang anak Palestina lainnya terbunuh oleh kejahatan perang pendudukan Zionis Israel berupa kelaparan di tengah perang genosida di Gaza.Menurut media lokal Palestina, Mustafa Hijazi yang berusia 10 tahun meninggal pada hari Kamis (13/6) karena kekurangan gizi di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza.Anak Mustafa Hijazi meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di Gaza. pic.twitter.com/zCG6GFrlDh— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 14 Juni 2024Kemartiran Muhammad menambah jumlah korban tewas akibat kekurangan gizi dan kelaparan setelah sebelumnya mencapai 32 orang berdasarkan dokumentasi Organisasi Kesehatan Dunia, yang mencakup 28 anak di bawah usia lima tahun.Pada hari Rabu (12/6), Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza kini menghadapi “bencana kelaparan dan kondisi seperti kelaparan. Meskipun ada laporan peningkatan pengiriman makanan, saat ini tidak ada bukti bahwa mereka yang paling membutuhkan menerima makanan dalam jumlah yang cukup dan kualitas makanan."Ia menambahkan bahwa WHO dan mitranya telah meningkatkan layanan nutrisi.Lebih dari 8.000 anak di bawah usia lima tahun telah diidentifikasi dan dirawat karena kekurangan gizi akut, termasuk 1.600 anak dengan gizi buruk akut yang parah.Karena ketidakstabilan dan tidak adanya akses, hanya dua pusat stabilisasi untuk pasien malnutrisi kritis yang beroperasi, katanya.200 ribu anak menunjukkan gejala malnutrisi di Gaza UtaraSekitar 50 anak mengalami kekurangan gizi dan kelaparan di wilayah utara wilayah tersebut akibat blokade total Israel di Gaza, menurut pernyataan hari Minggu oleh Husam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza.“Sekitar 50 anak yang menderita kekurangan gizi telah dihitung hanya dalam satu minggu, dan momok kelaparan membayangi Gaza,” bunyi pernyataan itu.Dia lebih lanjut mencatat bahwa setidaknya 200.000 anak-anak Palestina telah menunjukkan gejala kekurangan gizi.“Sistem kesehatan di Gaza adalah target pendudukan [Zionis Israel], namun kami mencoba untuk melanjutkan layanan medis seminimal mungkin meskipun terjadi kekurangan bahan bakar,” tambahnya.Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza juga memperingatkan bahwa situasi di seluruh wilayah tersebut sangat buruk, dengan pasukan Zionis Israel menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan dengan menutup penyeberangan utama Gaza, terutama Rafah dan Karem Abu Salem.