Angkatan Laut AS Mengatakan Menghadapi Pertempuran 'Paling Intens' sejak Perang Dunia II Melawan Yaman

US-led mission so far fails to stop Yemenis' attacks on Red Sea shipping

IslamTimes - Serangan yang dipimpin Amerika untuk melindungi kepentingan Zionis Israel di Laut Merah telah meningkat menjadi pertempuran laut “paling intens” yang pernah dihadapi Angkatan Laut sejak Perang Dunia II, menurut laporan AP yang mengutip para komandan dan pakar militer Amerika.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Angkatan Laut AS telah kelelahan setelah menghadapi operasi angkatan laut tanpa henti yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman selama lebih dari tujuh bulan, dan para komandan memperingatkan bahwa situasi di sana sangat berbahaya bagi mereka.“Saya rasa orang-orang tidak benar-benar memahami betapa seriusnya tindakan yang kami lakukan dan betapa kapal-kapal tersebut terus terancam,” kata Cmdr. Eric Blomberg mengatakan kepada AP di atas kapal perang USS Laboon di Laut Merah.“Kita hanya perlu melakukan kesalahan sekali saja,” katanya. “Houthi (gerakan Ansarullah Yaman) pasti berhasil lolos.”Bryan Clark, mantan awak kapal selam Angkatan Laut dan peneliti senior di Institut Hudson, mengatakan kepada AP, “ini adalah pertempuran paling berkelanjutan yang pernah dialami Angkatan Laut AS sejak Perang Dunia II.”“Kita hampir saja melihat Houthi mampu melakukan serangan yang tidak dapat dihentikan oleh AS setiap saat, dan kemudian kita akan mulai melihat kerusakan yang besar. … Jika Anda membiarkannya memburuk, Houthi akan menjadi kekuatan yang lebih mampu, kompeten, dan berpengalaman,” katanya.“Hal ini terjadi setiap hari, setiap jaga, dan beberapa kapal kami telah berada di sini selama lebih dari tujuh bulan untuk melakukan hal tersebut,” kata Kapten David Wroe, komodor yang mengawasi kapal perusak berpeluru kendali.Yaman memulai operasi angkatan lautnya di Laut Merah pada bulan Oktober untuk membantu menghentikan genosida AS-Israel di Gaza.Hampir setiap hari, warga Yaman meluncurkan rudal, drone, atau jenis serangan lainnya di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan jalur air dan memisahkan Afrika dari Semenanjung Arab.Negara Arab tersebut mengatakan bahwa operasinya dimaksudkan untuk mencegah lewatnya kapal-kapal yang terkait dengan Israel melalui perairan sekitar Yaman, sebuah kampanye untuk membuat Israel membayar kerugian atas kampanye pemboman brutalnya terhadap Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari tiga puluh lima ribu orang. termasuk lebih dari 15 ribu anak.Yaman juga menargetkan kapal dan kapal perang Amerika dan Inggris pada bulan Januari sebagai tanggapan terhadap serangan yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika terhadap Yaman untuk membela Zionis Israel.Laporan AP menyebutkan bahwa satu tembakan pada 9 Januari menyebabkan Laboon, kapal lain dan F/A-18 dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower menembak jatuh 18 drone, dua rudal jelajah anti-kapal dan sebuah rudal balistik diluncurkan. oleh orang Yaman.Laporan tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut AS mengalami periode pertempuran selama “Perang Tanker” pada tahun 1980an di Teluk Persia, namun sebagian besar melibatkan kapal yang menabrak ranjau. Serangan Yaman melibatkan serangan langsung terhadap kapal dan kapal perang.Pemimpin Ansarullah Yaman Abdul-Malik al-Houthi mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menyerang 145 kapal yang terkait dengan Israel, AS dan Inggris sebagai bagian dari operasi angkatan laut pembalasan mereka sejauh ini.Pemimpin Yaman berjanji bahwa mereka akan terus menargetkan kapal perang Amerika di Laut Merah dan sekitarnya, termasuk kapal induk USS Dwight D. Eisenhower.[IT/r]