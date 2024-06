Israel Bergabung dengan Daesh, al-Qaeda dalam Daftar Hitam Pelanggar Hak Anak PBB

A girl walks through rubble in an area hit by Israeli bombardment in Rafah

IslamTimes - Zionis Israel telah dimasukkan ke dalam daftar rasa malu PBB, yang dimasukkan dalam laporan tahunan tentang anak-anak dan konflik bersenjata yang diserahkan oleh kantor Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang mendokumentasikan pelanggaran hak terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.

Data mengenai jumlah anak-anak yang terbunuh dan terluka di Gaza mencakup 15.000 anak terbunuh dan lebih dari 50.000 anak menderita kekurangan gizi akut.Saya terkejut dengan peningkatan dramatis dan skala serta intensitas pelanggaran berat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak di Jalur Gaza, Israel dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, meskipun saya berulang kali menyerukan kepada semua pihak untuk menerapkan langkah-langkah guna mengakhiri pelanggaran berat.Ini adalah pertama kalinya Zionis Israel dimasukkan; mereka bergabung dengan barisan Daesh (ISIS/ISIL), sebagaimana kami menyebutnya, al-Qaeda, dan juga Boko Haram.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu tidak menyukai hal ini.PBB telah memasukkan dirinya ke dalam daftar hitam sejarah saat ini, ketika PBB bergabung dengan para pendukung pembunuhan Hamas.IOF adalah tentara paling bermoral di dunia dan tidak ada keputusan khayalan PBB yang akan mengubah hal tersebut.Sebuah resolusi PBB telah dirancang, yang mengutuk rezim apartheid Zionis Israel dan menganggap tentara pendudukan Zionis Israel sebagai organisasi yang membunuh anak-anak.Kini hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pejabat senior pendudukan karena hal ini mempunyai konsekuensi praktis dan dapat menghalangi pasokan senjata ke Israel oleh negara-negara yang mungkin memberlakukan embargo senjata terhadap Tel Aviv.Semua tanda peringatan sudah ada di sana, seperti yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret oleh Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA:Mengejutkan. Jumlah anak-anak yang dilaporkan terbunuh hanya dalam waktu empat bulan di Gaza lebih tinggi dibandingkan jumlah anak-anak yang terbunuh dalam perang selama 4 tahun di seluruh dunia jika digabungkan.”Diperkirakan sekitar 15.000 anak terbunuh, melampaui jumlah anak yang terbunuh dalam konflik di seluruh dunia pada tahun 2019 hingga 2022.Sejak tanggal 7 Oktober, lebih dari 37.200 warga Palestina, termasuk sekitar 15.000 anak-anak dan lebih dari 10.000 wanita, telah dibunuh oleh tentara Israel di Gaza.Data menunjukkan bahwa 42 bom dijatuhkan setiap jam yang mengakibatkan kematian 10 anak per jam.Menurut WHO, lebih dari empat dari lima anak seharian tidak mendapat makanan. Banyak anak meninggal karena kekurangan gizi di Gaza sejak serangan gencar dimulai. Saat ini, lebih dari 50.000 anak mengalami kekurangan gizi akut.Rata-rata sepuluh anak per hari kehilangan satu atau kedua kaki mereka di Gaza sejak genosida ini meletus tiga bulan lalu.UNICEF memperkirakan lebih dari 2000 anak di Gaza telah diamputasi sejak serangan gencar dimulai pada bulan Oktober.Melihat perang-perang di Gaza sebelumnya, jelas terlihat bahwa jumlah anak-anak yang terbunuh dalam konflik kali ini sangatlah banyak.Pada tahun 2014, total 532 orang terbunuh, namun angka tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah anak yang terbunuh dalam genosida saat ini, yang mencapai 15.000 jiwa.Sejak tahun 1967, Zionis Israel secara sistematis menargetkan warga Palestina, menggunakan penahanan sewenang-wenang, yang mencakup penyiksaan, pencegahan akses terhadap air dan layanan sanitasi yang layak, sebuah pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak anak dan juga trauma psikologis yang disebabkan oleh kekerasan pasukan Zionis Israel.Hal ini membuat marah kelompok hak asasi manusia yang bertanya mengapa Israel tidak dimasukkan dalam daftar kekerasan terhadap anak sejak lama.PBB: Lebih dari 1 juta warga Gaza menghadapi kematian dan kelaparan pada bulan Juli.[IT/r]