Laporan: “Israel” Meluncurkan Kampanye Pengaruh Rahasia untuk Menargetkan Anggota Parlemen AS terkait Perang Gaza

Israel Clandestine

IslamTimes - Entitas apartheid Zionis “Israel” mengorganisir dan mendanai kampanye pengaruh tahun lalu, menargetkan anggota parlemen AS dan masyarakat Amerika dengan pesan pro-Zionis “Israel” untuk menumbuhkan dukungan atas tindakannya dalam perang di Gaza, ungkap New York Times yang mengutip para pejabat yang terlibat dalam upaya dan dokumen yang berkaitan dengan operasi.

Kampanye rahasia ini dilakukan oleh Kementerian “Urusan Diaspora” milik entitas Zionis “Israel”, kata empat pejabat Zionis “Israel” kepada NY Times.Menurut para pejabat dan dokumen, kementerian Zionis “Israel” mengalokasikan sekitar $2 juta untuk operasi tersebut dan mempekerjakan Stoic, sebuah perusahaan pemasaran politik di “Tel Aviv”, untuk melaksanakannya.Surat kabar AS tersebut menambahkan bahwa kampanye tersebut dimulai pada bulan Oktober dan tetap aktif di platform X dan, pada puncaknya, kampanye tersebut menggunakan ratusan akun palsu, menyamar sebagai orang Amerika asli, di X, Facebook, dan Instagram untuk memposting pro-Zionis “Israel” komentar.Akun-akun tersebut terutama menargetkan anggota parlemen kulit hitam dan Demokrat seperti Perwakilan Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR dari New York, dan Senator Raphael Warnock dari Georgia, mendesak mereka melalui pos-pos untuk terus mendanai militer entitas apartheid tersebut, menurut NYTimes.ChatGPT, chatbot yang didukung kecerdasan buatan, digunakan untuk menghasilkan banyak postingan. Kampanye ini juga menciptakan tiga situs berita palsu berbahasa Inggris yang menampilkan artikel-artikel pro-Zionis “Israel”.Laporan The New York Times telah diverifikasi oleh empat anggota Kementerian “Urusan Diaspora” dan mantan anggota Kementerian “Urusan Diaspora” serta dokumen-dokumen mengenai kampanye tersebut. FakeReporter, sebuah badan pengawas misinformasi “Israel”, mengidentifikasi upaya tersebut pada bulan Maret.Meta, pemilik Facebook dan Instagram, serta OpenAI, pembuat ChatGPT, mengatakan mereka juga menemukan dan mengganggu operasi tersebut.[IT/r]