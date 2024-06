Dermaga Gaza AS Akan Digusur, Dipindahkan ke Isdud karena 'Laut Lepas'

MV Roy P. Benavidez assemble the floating pier, off the shore of Gaza, Palestine

IslamTimes - Komando Pusat AS telah mengumumkan bahwa dermaga terapung akan direlokasi karena diperkirakan akan terjadi laut lepas, yang menandai pukulan lain bagi upaya pengiriman bantuan yang dilakukan Washington.

Komando Pusat militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa dermaga terapung yang terletak di garis pantai Jalur Gaza akan ditarik kembali ke Isdud [Ashdod].CENTCOM mengatakan bahwa gelombang laut yang diperkirakan akan terjadi adalah alasan di balik keputusan untuk menghapus dermaga terapung dari posisi jangkarnya di Jalur Gaza.“Keselamatan anggota pasukan kami adalah prioritas utama dan relokasi sementara dermaga akan mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh peningkatan kondisi laut,” kata CENTCOM.Selain itu, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengiriman bantuan berbasis laut ke Jalur Gaza akan dihentikan, karena CENTCOM mengatakan bahwa keputusan telah dibuat agar "dermaga sementara dapat terus mengirimkan bantuan di masa depan."Dikatakan bahwa setelah periode laut lepas, dermaga tersebut akan berlabuh kembali ke pantai Jalur Gaza.Dirundung kegagalan yang terus-menerus, JLOTS membuktikan ketidakefektifannyaSebelumnya pada tanggal 10 Mei, pasukan AS yang dikerahkan di wilayah tersebut menghadapi kesulitan ketika mencoba berlabuh di dermaga terapung, yang dikenal sebagai Joint Logistics Over the Shore (JLOTS), di Mediterania timur.Hal ini memaksa pasukan AS untuk merelokasi JLOTS ke pelabuhan Isdud yang diduduki, sementara CNN melaporkan bahwa meskipun sudah beroperasi, efektivitas dermaga mungkin terhambat oleh cuaca dan kondisi laut.Kemudian pada tanggal 25 Mei, dermaga tersebut hancur di bawah air yang bergejolak, ketika kompartemen-kompartemennya terapung sampai ke pantai Isdud, di mana muncul rekaman video tentang pasukan AS dan Zionis Israel yang berusaha mengumpulkan potongan-potongan yang terlepas dari kompartemen utama.Sesuai laporan yang diterbitkan oleh penyiar Israel Channel 12, Angkatan Laut Zionis Israel dikerahkan untuk mengambil potongan-potongan yang terlepas dari JLOTS.Perlu dicatat bahwa Pentagon mengalokasikan $320 juta dan mengerahkan 1.000 tentara dan pelaut untuk membangun dermaga tersebut, yang baru diumumkan pada tanggal 15 Mei. Pengumuman hari ini mempersingkat pengerahan terlama menjadi hanya 31 hari. Misi tersebut dilaporkan melibatkan empat belas kapal dari AS dan negara lain.Membantu perang di Gaza atau Palestina?Proyek ini telah dikritik oleh organisasi kemanusiaan dan internasional. Pada saat yang sama, Washington terus mengabaikan jalur darat tradisional untuk pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dan memilih metode yang tidak konvensional dan tidak efektif, seperti pengiriman bantuan melalui udara dan JLOTS.JLOTS bahkan gagal memenuhi ekspektasi Pentagon yang mengharapkan dermaga tersebut mampu menyalurkan rata-rata 90 truk bantuan per hari ke Jalur Gaza. Selain itu, AS dituduh memfasilitasi operasi Zionis Israel di Nuseirat, yang menyebabkan pembantaian warga sipil Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut pada tanggal 8 Juni.Dermaga tersebut terus dirundung kesulitan operasional, serta tuduhan mengenai nilai yang diharapkan, karena para kritikus terus mempertanyakan kelayakan dermaga tersebut sebagai cara pengiriman bantuan yang efektif dan motif yang mendasari pendirian dermaga tersebut.[IT/r]